Desgranando a Pep Chavarría, sustituto de Cucurella en el Chelsea: el lateral que ya frenó a Lamine

El Chelsea se ha hecho con la suya y presume del enésimo fichaje de la era Xabi Alonso: Pep Chavarría (Figueres, 1998) será 'blue' hasta 2031. El lateral, natural de Figueres, deja Vallecas cuatro temporadas después para dar el salto más importante de su carrera y unirse al proyecto del tolosarra, que pidió su fichaje para llenar el vacío que dejó Marc Cucurella tras poner rumbo al Real Madrid de José Mourinho.

El catalán era una uno de los futbolistas franquicia de un Rayo que iba a malvender pese a la insistencia de los londinenses. Venía de firmar su mejor temporada (44 partidos), siendo un lateral con muchísimo recorrido.

Se convierte en la venta más cara de la historia de la entidad franjirroja: el Chelsea abonará 19 millones de euros fijos más otros tres en variables para alcanzar un montante final que rondará los 22 millones. Una cantidad, sin embargo, que dista de los 50 millones de euros que figuraban como cláusula de rescisión en el contrato que amplió el pasado verano hasta 2030.

Chavarría tras marcar gol al Atlético de Madrid esta temporada / DAZN

"Estoy aquí gracias a Xabi"

Evidentemente, Chavarría llega a Stamford Bridge para reforzar una posición que había quedado huérfana tras el adiós de Cucurella: el lateral izquierdo. Por contra, su marcha supone un duro contratiempo para un Rayo que deberá encontrar a un sustituto de garantías de cara al inicio de Liga (15 de agosto en el Sánchez-Pizjuán). Adrià Pedrosa, del Sevilla, firme candidato.

"Para mí es un sueño, ya que el Chelsea es uno de los clubes más grandes del mundo. Es una gran oportunidad, pero estoy preparado y trabajaré duro para ayudar al equipo a alcanzar el éxito. Hablé con Xabi. Estoy aquí gracias a Xabi. Para mí, es uno de los mejores entrenadores del momento", declaró el 'gironí' para los medios del club.

Además, se despidió de la que ha sido su casa estos últimos cuatro años mediante una carta de despedida: "Después de cuatro temporadas, ha llegado el momento de despedirme de un lugar que siempre sentiré como mi casa. Llegué con la ilusión de cumplir mi sueño de debutar en Primera División y me marcho con el convencimiento de haber crecido como futbolista pero también como persona. Me marcho con el corazón lleno y con la certeza de que siempre habrá una parte de mí que pertenecerá a Vallecas".

Chavarría dio los primeros pasos de su carrera en la UE Figueres, club de su ciudad natal, hasta que en verano de 2018 se marchó a la UE Olot. En 2020 puso rumbo al Real Zaragoza, entonces en Segunda, y su gran rendimiento le valió el traspaso al Rayo Vallecano en 2022. En Vallecas dejó huella, yendo claramente de menos a más hasta consolidarse como una pieza fundamental en el esquema de Iñigo Pérez, ahora técnico del Villarreal.

Lateral de ida y vuelta

Petición expresa de Xabi, es la gran apuesta de los londinenses para el carril izquierdo. Un perfil de muchísimo recorrido, de ida y vuelta, que destaca por su despliegue físico, su capacidad para incorporarse al ataque y su solvencia para corregir atrás.

Con el paso del tiempo ha ido puliendo sus prestaciones defensivas hasta convertirse en un lateral difícil de superar. Es, además, un futbolista muy intenso. De hecho, logró frenar a Lamine Yamal el pasado mes de febrero en Montjuïc, en un partido que el Barcelona se llevó por la mínima. Firmó un enorme trabajo defensivo: estuvo impecable en el uno contra uno y, además, se incorporó al ataque en varias ocasiones.

Lamine Yamal (L), of FC Barcelona, fights for the ball with Pep Chavarria, of Rayo Vallecano team, during their LaLiga EA Sports league game at Camp Nou Stadium, in Barcelona, northeastern Spain, 22 March 2026. EFE/Alejandro Garcia / Alejandro Garcia / EFE

Con balón también ofrece recursos. Es capaz de romper líneas mediante la conducción o de asociarse con criterio en tres cuartos de campo. Tiene precisión en los centros al área y un buen golpeo desde media y larga distancia.

Habrá que ver cómo gestiona Xabi Alonso el 'overbooking' del Chelsea. Como ya le ocurrió a Maresca en 2024, cuando se encontró con hasta 42 jugadores en pretemporada, el técnico tolosarra dispone a día de hoy de más de 40 efectivos. Pep es la undécima incorporación de los 'blues' en el mercado: un gasto que supera los 400 millones.