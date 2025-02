La desgracia de Chadi Riad en Inglaterra

En verano, la gran pregunta entorno a Chadi Riad era si estaba preparado para la exigencia de la Premier League. Algo más de medio año después, seguimos sin tener respuesta a dicha pregunta. Lo que tenía que ser un paso más en su ilusionante carrera, se ha convertido en un calvario coronado por una grave lesión de rodilla que pasó bastante desapercibida en la prensa nacional, pero también en Inglaterra.

Destinado a ser un central 'top' en los próximos años, el defensa marroquí, tras unas cláusulas un tanto pecularies pactadas entre Mateu Alemany y Ramón Planes, se fue al Real Betis en busca de minutos de juego, una condición que no tenía asegurada en el Barça de Xavi. Bajo las órdenes de Manuel Pellegrini, despuntó como pocos, siendo uno de los mejores zagueros de LaLiga y demostrando que aprovecha todas las oportunidades que tiene. Por ello, la Premier llamó a su a puerta.

Chadi Riad, durante un partido con el Real Betis / @chadiriad17

Potencía física, solvencia, liderazgo, buen juego aéreo y calidad con los pies. Un cóctel de ingredientes muy apetecible para una liga como la inglesa, y que quiso poseer el Crystal Palace, que no dudó en abonar 15 millones de euros al Betis -una parte fue para el Barça- para hacerse con sus servicios de manera permanente. Todo indicaba que Oliver Glasner le iba a dar mucho peso en su defensa de tres, algo que no ha sucedido, pero no porque el austriaco no haya querido.

Mala suerte en su primer año

Chadi se estrenó con los eagles el pasado 24 de agosto ante el West Ham, y tras sumar 10 escasos minutos en un duelo de EFL Cup contra el Norwich City, no volvería a pisar un pedazo de césped por una lesión de rodilla hasta el 6 de enero, aunque fue con el equipo Sub-21 para coger rodaje. Después, el 12 de enero, jugó los 90 mionutos contra el Stockport en FA Cup. “Chadi Riad disputó los 90 minutos completos hoy y fue genial verlo de regreso después de meses de ausencia”, se mostró feliz Glasner.

Chadi Riad, durante un partido de Copa con el Palace / X

La alegría le duraría muy poco. Tras dos partidos consecutivos en el banquillo, la rodilla de Chadi volvía a dar problemas en un entrenamiento y se empezó a caer de las convocatorias, la primera de ellas, contra el Brentford, el 26 de enero. El Daily Mail, de manera tímida, avanzó la tragedia: podía ser una rotura del ligamento cruzado anterior.

Así lo confirmó el club el pasado 31 de enero a través de unas declaraciones de Glasner sobre los lesionados publicada en la web del Palace: "Después de más evaluaciones, Cheick necesita cirugía en su rodilla, y Chadi se rompió el ligamento cruzado anterior (LCA), por lo que hemos perdido a ambos por el resto de la temporada, y creo que Chadi incluso por más tiempo".

Contando los días para volver

La prensa inglesa no se hizo demasiado eco de la noticia. Menos aún en España. Pero lo cierto es que, el marroquí, que ya trabaja en recuperarse al cien por cien, no volverá a jugar hasta la temporada que viene. Una baja que fue un duro revés para el jugador y un problema para el Crystal Palace, que escaseaba en defensa y solo contaba con tres centrales sanos en aquel momento: Marc Guéhi, Maxence Lacroix y Chris Richards.

En este sentido, el equipo de Glasner se movió en el mercado invernal y fichó a Ben Chilwell en calidad de cedido, futbolista del Chelsea que no entraba para nada en los planes de Enzo Maresa, para reforzar una línea de tres muy tocada. Inglaterra tendrá que esperar más tiempo para disfrutar del verdadero Chadi Riad.