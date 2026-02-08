Desconcierto en Inglaterra con la expulsión a Szoboszlai: "No lo entiendo"

Dominik Szoboszlai fue uno de los protagonistas de un Liverpool - Manchester City de alto nivel que dejó momentos para todo (1-2). El húngaro 'participó' en casi todas las jugades clave del partido. Marcó un golazo perfecto de falta que dejó a Gianluigi Donnarumma haciendo la 'estátua' (aunque después hiciera una de las mejores paradas de la temporada de la Premier), habilitó a Bernardo Silva para que marcara el gol del empate y acabó expulsado en el minuto 13 del tiempo añadido por una disputa con Erling Haaland que acabó en gol de Rayan Cherki, pero que finalmente no subió al marcador y que dejó a los protagonistas del choque desconcertados por la decisión del colegiado, que tuvo que revisar la jugada en el VAR.

Ahora, el centrocampista del Liverpool se expone a una sanción de tres partidos por su roja directa por malograr una ocasión manifiesta de gol, aunque el debate en el país yace en que si, para acercarse más al espíritu del fútbol, hubiera sido más justo no expulsar al '8' 'red' y dar por válido el gol de los 'cityzens' pese a la falta de Haaland.

"No lo entiendo. Le hizo falta. Esa es la falta. Me parece muy injusto. Sé que hay reglas, pero ahí está el espíritu del partido. Ningún árbitro debería anular ese gol. Habla de aguafiestas. Simplemente deja que sea gol. Con esta decisión acabas de matar uno de los grandes momentos de la temporada", dijo tras el partido el exjugador Gary Neville, analista de Sky Sports.

La realidad es que el árbitro, Craig Pawson, dejó pasar ambos agarrones, y el gol acabó siendo de Cherki. Pero el VAR le avisó que había dos infracciones: un agarrón claro de Haaland, precedido del de Szoboszlai. SIn ley de la ventaja debido a la segunda falta del noruego, la norma obligó al colegiado a expulsar al húngaro por ser una falta previa y a señalar tiro libre directo fuera del área para el City.

"Tras la revisión, Erling Haaland comete una falta imprudente ya que sujeta de la camiseta a Dominic Szoboszlai. Previamente, Szoboszlai comete una infracción por agarrar que impide una clara oportunidad de gol. La decisión final es un tiro libre directo a favor del Manchester City y una tarjeta roja", dijo el árbitro en la megafonía del estadio cuando tomó la decisión.

El entrenador del City, Pep Guardiola, alegó "sentido común" para no expulsar a Dominik: "Ganamos el partido, y ahora Szoboszlai no puede jugar por estar sancionado. Sé que agarró a Haaland pero ¿cuántos agarrones hay en un partido en los que los árbitros dicen: 'Juega, juega, juega'? En este país, en esta liga, siempre ha sido así. Así que dando ese gol, ganamos 1-3, Szoboszlai puede jugar... y estamos todos contentos".

Uno de los implicados, Haaland, confesó sentirse "mal" por su rival: "El árbitro tiene que seguir las reglas... Pero al final, honestamente me siento mal por Dominik Szoboszlai. Ahora le sancionan con tres partidos. Que den el gol, no la tarjeta roja. Así de simple. Pero creo que son las reglas, así son las cosas".

Una jugada que ha generado controversia. No por ser un error arbitral, sino por la dureza de la regla aplicada y por la falta de "sentido común", según los protagonistas.