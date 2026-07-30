Los descartes de Xabi Alonso: el otro mercado del Chelsea

El Chelsea vuelve a ser uno de los grandes protagonistas del mercado, aunque no todas las miradas están puestas en los fichajes. O, por lo menos, así debería ser. Xabi Alonso ha traído a Stamford Bridge nombres interesantes como Morgan Rogers o Marco Palestra, entre muchos otros. Pero el tolosarra también ha abierto una segunda ventana de transferencias: la de las salidas.

Menos espectacular, pero igual de importante, la operación salida resulta fundamental para Xabi Alonso. El técnico necesita ordenar una plantilla demasiado larga, establecer jerarquías y empezar a trabajar con los hombres con los que realmente cuenta para la temporada. Una 'limpieza' que, además, será clave para financiar el proyecto y poder seguir explorando oportunidades hasta que llegue la fecha límite del mercado estival.

La operación salida afecta especialmente a la delantera. Nicolas Jackson, Liam Delap y Marc Guiu están en la rampa de salida, aunque bajo diferentes condiciones. El internacional senegalés, cedido esta temporada en el Bayern, conserva valor de mercado, tiene experiencia en la Premier League y posee unas condiciones físicas muy atractivas. El club aceptará su marcha si recibe una propuesta convincente.

Nicolas Jackson celebra su gol contra el Atalanta / Michele Maraviglia

Delap, por su parte, mantiene un buen cartel dentro del fútbol británico, pero será complicado que el Chelsea pueda recuperar los más de 35 millones de euros que pagó por él al Ipswich Town. Con João Pedro y la posible llegada de Danny Welbeck, no tiene hueco. Tampoco lo tiene Guiu. Para el catalán, una cesión sería la solución más razonable. El exazulgrana necesita continuidad y difícilmente encontrará en Londres los minutos necesarios. De hecho, el verano pasado ya se marchó al Sunderland en calidad de cedido, pero regresó debido a la baja de Delap.

La lista de arietes no termina aquí. David Datro Fofana y Deivid Washington tienen bastantes opciones de ser traspasados definitivamente después de que el club haya perdido la confianza en su desarrollo. A ellos hay que sumar más nombres. El primero es Emanuel Emegha, fichado procedente del Estrasburgo, equipo que también pertenece a BlueCo. Se esperaba que tuviera una oportunidad en Inglaterra, pero, tal y como informa The Athletic, el club escuchará cualquier oferta. ¿Y qué ocurrirá con Dastan Satpayev y Shumaira Mheuka? Lo más probable es que sigan los pasos de Guiu y empiecen a crecer lejos de Stamford Bridge.

El Chelsea ha hecho oficial el fichaje de Emmanuel Emegha / Chelsea

La limpieza sigue también en zonas defensivas. Filip Jørgensen podría abandonar el club para reducir el número de fichas en la portería. En defensa, Malo Gusto queda bajo examen ante la aparición de nuevas alternativas para el lateral derecho. Axel Disasi, Benoît Badiashile, Mamadou Sarr y Trevoh Chalobah también forman parte del grupo de defensas cuyo futuro deberá resolver el Chelsea durante las próximas semanas para no ir contrarreloj en los últimos días de agosto.

Malo Gusto, del Chelsea, ante el jugador del Tottenham, Djed Spence / ANDY RAIN / EFE

También existen dudas en el centro del campo. ¿Qué sucederá con Roméo Lavia? ¿Y con Enzo Fernández? El belga posee la calidad necesaria para jugar en el equipo de Xabi Alonso, pero su historial físico supone un gran problema. Las lesiones han impedido que Lavia tenga continuidad desde su llegada a Stamford Bridge en 2023, a cambio de 62 millones de euros. El Chelsea todavía confía en sus condiciones, pero el centrocampista ya ha protagonizado el primer susto de la pretemporada por unas molestias físicas.

A Enzo Fernández le gustaría vivir el Madrid / EFE

Con el internacional argentino, la situación es diferente. Xabi Alonso lo quiere y únicamente una propuesta extraordinaria podría provocar su marcha. Su posible venta pertenece más al terreno de las grandes operaciones que al de la limpieza ordinaria de la plantilla. Todo apunta a que su futuro está en Londres después de que la opción del Real Madrid se haya enfriado.

Mientras el Chelsea se esfuerza por dar salida a los futbolistas con los que no cuenta, otros van llegando. El próximo será Welbeck. Después aparece Jordan Henderson, cuya incorporación está bastante encarrilada, mientras que el fichaje de Valentín Barco, procedente del Estrasburgo, está aparentemente cerrado.