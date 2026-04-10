Desbandada en el Liverpool: adiós a dos leyendas y dudas con los fichajes

Son tiempos de cambios en Merseyside. Mientras la hinchada 'red' trata de asimilar la marcha de una leyenda como Mohamed Salah y la secretaría técnica rastrea a su heredero, Andy Robertson también se despedirá del Liverpool a final de temporada. "Lo hará como una auténtica leyenda", aseguran desde el club.

El escocés acaba contrato en junio y pondrá punto final a nueve temporadas de gran éxito en Anfield. Fichado procedente del Hull City en 2017, el lateral se marchará con - si nada cambia - casi 400 apariciones (van 373) y nueve títulos: dos Premier League, una Champions League, una FA Cup, dos Copas de la Liga, una Copa Mundial de Clubes de la FIFA, una Supercopa de Europa y una Community Shield.

El Liverpool reunió algunos de los momentos más especiales de 'Robbo' entre los que se incluyeron su incondicional entrega, su primer gol - al Brighton en la última jornada de la 17/18 -, la conquista de la sexta 'Orejona' en Madrid ante el Tottenham, un gol que valió una Premier 30 años después o que en 2022 se convirtiese en el defensa con más asistencias de la historia de la Premier. Sólo superado por Trent con 64, 'Robbo' (60) es el defensa con más asistencias de la competición.

Robertson dejará el Liverpool a final de temporada / @LFC

"Nunca es fácil dejar un club como el Liverpool; ha sido una parte importantísima de mi vida y la de mi familia durante los últimos nueve años. Se ha comentado mucho, sobre todo en el último año, que he tenido oportunidades de irme y no las he aprovechado por lo difícil que es dejar este club. Y no lo cambiaría por nada del mundo", aseguró en una entrevista para los medios del club.

"Volveremos a vernos"

"Dejaré que otros decidan si soy una leyenda del Liverpool o no; creo que me conocen lo suficiente como para saber que jamás lo aceptaré. Pero desde el primer minuto que llegué a este club, quise tener éxito", añadió el escocés, que dejó claro que "lo daré todo" hasta su último día en Merseyside.

Sus compañeros le rindieron homenaje con unos mensajes tocan la fibra, especialmente el de un Salah que también se despedirá de Anfield en breve: "Al ver estas fotos que reflejan el vínculo que nos unía, casi sentí que podía pasar por alto tu marcha sin decir nada. Ha sido un honor ser tu compañero de equipo y tu amigo. Lo has ganado todo y te vas como una leyenda. Estoy seguro de que volveremos a vernos".

El fin de una era

Uno se da cuenta de que se hace mayor al comprobar que solo quedarán cuatro supervivientes de la era Jürgen Klopp: Alisson, Virgil van Dijk, Joe Gomez y Curtis Jones. No ha llovido tanto desde los Mané, Firmino, Fabinho, Henderson o Alexander-Arnold, pero el Liverpool afrontó un lavado de cara importante estas últimas temporadas, incluido su banquillo.

No se andaron con tonterías en los despachos y se invirtió en verano la friolera de casi 500 millones en futbolistas como Florian Wirtz, Hugo Ekitiké, Milos Kerkez, Jeremie Frimpong o un Alexander Isak (145M) que se convirtió en el fichaje más caro de la historia de la Premier. Venían todos ellos de romperla en sus respectivos clubes pero, por cuestiones varias, su rendimiento no está a la altura de su precio.

El ejemplo más notorio es el de Isak. Apenas lleva tres goles y aún no se ha vestido de corto en este 2026 por una rotura de peroné. Tampoco tuvo pretemporada y le costó coger ritmo y rodaje competitivo de inicio.

Florian Wirtz, jugador del Liverpool, durante un encuentro de Champions League / EFE

Ni Frimpong ni Kerkez están marcando diferencias en ambas alas y Florian Wirtz ofrece más sombras que luces. El alemán se ha convertido en un blanco fácil para las críticas debido a su irregularidad y alto coste.

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Quizá el refuerzo que más está justificando su precio es Hugo Ekitiké, descarte del PSG fichado a cambio de 95 millones. Está tirando él solito del carro: 17 goles y seis asistencias. Si sigue así, apunta a ser el complemento ideal para Mbappé y Dembélé en el Mundial.