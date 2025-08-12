Desbandada para Guardiola

Lo avisaba Guardiola hace cuestión de dos meses. O su equipo conseguía recortar la nómina de jugadores en plantilla para la próxima temporada o, simplemente, se iba a ir. No era una recomendación, sino más bien una advertencia. Con todo, en un equipo acostumbrado a salir siempre reforzado de las ventanas de fichajes, muchos esperaban que el aviso se perdiera en el aire con el paso del tiempo. No ha sido así.

Y es que el club inglés se ha reforzado estos meses. Lo ha hecho bien y con jugadores de calidad... pero también está sufriendo una dolorosa desbandada en sus filas que pocos esperaban. A las salidas esperadas de leyendas que ya han cumplido un ciclo en el Etihad se le han sumado otras inesperadas de jóvenes estrellas que apuntaban a marcar una época en Manchester. En el verano más atípico de Guardiola desde que aterrizase en Inglaterra, un nuevo paradigma ha llegado para quedarse.

Un verano atípico

La estrategia este verano en el Etihad ha ido al contrario de lo que podría indicar la lógica de mercados anteriores. A pesar de que desde el club eran conscientes que debían llevar a cabo una limpia importante antes del incio de la temporada, el Mundial de Clubes aceleró la operación llegada antes de tiempo. Llegaron James Trafford, Marcus Bettinelli, Rayan Ait-Nouri, Tijjani Reijnders y Rayan Cherki para ampliar la lista de jugadores del primer equipo a 31. Una cantidad imposible de gestionar para cualquier entrenador.

El club decidió que era el momento de empezar a cerrar la puerta a futuras llegadas... pero siempre dejándola entreabierta. Centraron sus esfuerzos en acelerar las salidas; Kyle Walker puso rumbo al Burnley, Máximo Perrone se embarcó en la aventura del Como de Cesc Fàbregas, Yan Couto hizo permanente su cesión con el Borussia Dortmund y Kevin De Bruyne se incorporó a las filas del Nápoles. Un primer paso, aunque todavía faltaban muchos por dar por cerrada una plantilla igualmente desproporcionada.

Guardiola continúa dando forma a su plantilla / X

Fue entonces cuando el club mancuniano elaboró una detallada lista de aquellos jugadores que iban a ponerse en el escaparate, ya sea para abandonar definitivamente el Etihad o para volver eventualmente tras una cesión. No sorprendió, en este sentido, conocer los nombres de Kalvin Phillips, Vitor Reis, Ortega o Grealish entre los señalados; sin minutos en Manchester, una salida era cuestión de tiempo... y de encontrar al club indicado.

Parecía entonces que cualquier jugador fuera de esta lista iba a tener su futuro asegurado en Manchester, aunque en los equipos de Guardiola eso casi nunca es así. El técnico de Santpedor siempre ha defendido que si un miembro de su plantilla quiere irse, encontrará las puertas abiertas del club, una máxima que ha sido aprovechada ahora por dos jugadores que no entraban en los planes para abandonar el Etihad este verano.

Una desbandada extrema

Con la salida de Grealish prácticamente cerrada al Everton, este lunes las informaciones que llegan desde Inglaterra apuntan a que Savinho y McAtee estarían acelerando sus salidas en las últimas horas. Son casos particulares los de ambos; el brasileño llegó a Inglaterra la temporada pasada en una clara apuesta de futuro por parte del club, mientras que el inglés es una de las jóvenes joyas de la academia mancuniana que Guardiola había empezado a pulir estos últimos meses.

Sin embargo, los planes de futuro han quedado en papel mojado; Savinho está cerca de incorporarse al Tottenham en uno de los movimientos sorpresa del verano, mientras que McAtee apura su salida al Nottingham Forest para disfrutar de todos los minutos que no iba a tener en el Etihad. Dos extremos que apuntan a irse que serán tres cuando se confirme la apalabrada marcha de Grealish.

Y la respuesta del City, cuando se produzca, no se quedará atrás. Fabrizio Romano ya ha desvelado que el club mancuniano está siguiendo la pista de Rodrygo en esta recta final de mercado. Guardiola ha señalado al brasileño como un objetivo prioritario si se marchan sus tres extremos, así que todo el efecto dominó amenaza con llevarse al extremo del Real Madrid en los próximos días.

Rodrygo Goes lamenta una ocasión fallada durante un partido contra el Mallorca / Alberto Estevez / EFE

No serán los últimos jugadores en salir del Manchester City este verano; Guardiola sigue sin estar conforme con la nómina de jugadores que tiene en su plantilla y quiere acelerar la limpia antes del inicio de la competición en Inglaterra. Si llegará a tiempo o si será como el técnico de Santpedor espera eso solamente el futuro lo dirá. Por ahora, el City sufre una desbandada inesperada de jugadores que pocos imaginaban que podían salir este verano y que marcarán el rumbo de un equipo que busca su redención tras una temporada para olvidar.