Desbandada en el Bournemouth de Iraola

La temporada 2024/25 del Bournemouth fue brillante. Bajo la batuta de Andoni Iraola, los 'Cherrys' terminaron en novena posición, igualando así su mejor clasificación histórica en la Premier League y siendo una de las revelaciones del campeonato junto al Nottingham Forest. El técnico guipuzcoano construyó un equipo extremadamente competitivo, basado en la verticalidad y la presión alta, que colocó a sus futbolistas en la mira de potentes conjuntos europeos.

Este verano, fruto del extraordinario rendimiento del equipo, ha habido una importante desbandada de piezas clave. Los ingleses han dejado marchar hasta 13 futbolistas, percibiendo 237 millones de euros por las ventas y viéndose obligados a reconstruir un proyecto despedazado por los grandes de Europa.

Balance positivo tras una limpieza masiva

El Bournemouth ha sido el segundo equipo con más ingresos este verano, solo superado por los 276.45 millones del Chelsea. Y nadie tiene un mejor balance entre lo que ha gastado y ha vendido: 115.46 millones. Para llegar a este punto el club se vio obligado a hacer ventas dolorosas, pero, también, dejar marchar a futbolistas sin presencia en el equipo.

Andoni Iraola, entrenador del Bournemouth / EFE/EPA/TIM KEETON

Los 'Cherrys' cedieron a Alex Paulsen al Lechia, Max Aarons al Rangers FC y Daniel Jebbison al Preston. También dejaron marchar a varios futbolistas que ya jugaron cedidos en otros equipos el año pasado, consiguiendo una buena suma de dinero por algunos de ellos: Neto (Libre/Botafogo), Rotwell (460 mil/ Rangers), Mark Travers (4.60 millones/Everton), Philip Billing (5 millones/Midtjylland) y Jaidon Anthony (9.50 millones/Burnley). Además cedieron a Luis Sinisterra, quien no tuvo demasiado protagonismo, al Cruzeiro a cambio de 2.30 millones de euros. En total, por estos "descartes", el Bournemouth ha percibido 21.86 millones de euros. Casi nada.

La defensa, destrozada

Sin embargo, no todo han sido descartes. También se han visto obligados a desprenderse de algunos de los jugadores emblemas del equipo. Uno de los cocos que se vio obligado a marcharse fue Dango Ouattara. El extremo de 23 años puso rumbo al Brentford a cambio de 42.8 millones de euros para paliar la baja de Bryan Mbeumo, quien fichó por el Manchester United por 75 millones. Ouattara fue una de las piezas importantes para Iraola desde que llegó al banquillo 'Cherry' en 2023 y la pasada temporada disputó 2.251 minutos en los que anotó 9 goles y repartió 4 asistencias. Aun así, el extraordinario precio que puso el Brentford sobre la mesa fue definitivo para dejarle marchar del Vitality Stadium.

Donde más problemas se le presentan a Andoni Iraola es en la defensa, en cuadro tras la venta de Ilya Zabarnyi, Dean Huijsen y Milos Kerkez, centrales y lateral izquierdo titular respectivamente. Zabarnyi, central ucraniano de 22 años, se convirtió en el fichaje más caro de este verano de la Ligue 1 tras firmar por el vigente campeón de la Champions. Y es que el PSG apostó fuerte por él desembolsando 63 millones de euros que lo convierten en la segunda venta más cara de la historia del conjunto inglés, solo superado por los 64.3 que pagó el Tottenham por Solanke.

Ilia Zabarnyi posa por primera vez con la camiseta del PSG / PSG

Lo mismo sucedido con Huijsen y Kerkez. El primero puso rumbo al Real Madrid a cambio de 62.5 millones y se está asentando como titular indiscutible para Xabi Alonso. Asimismo, Milos Kerkez se marchó al Liverpool de Arne Slot por 46.9 millones, donde está siendo el lateral zurdo titular por delante, incluso, de Andrew Robertson. Por otro lado, y aunque no sea una venta como tal, los 'Cherrys' también perdieron a Kepa que, tras una más que prolífica cesión de un año en el Vitality Stadium, terminó marchándose al Arsenal procedente del Chelsea.

Fuerte reinversión para soñar en la Premier League

Para paliar esta desbandada, los de Iraola han invertido 121 millones de euros repartidos en cinco jugadores. En el centro de la zaga, para cubrir la salida de Huijsen y Zabarnyi, los 'Cherrys' han fichado a Bafodé Siakité procedente del Lille. El central francés de 24 años firmó por 35 millones de euros y tendrá la presión de ser la segunda alta más cara del club y el sustituto de dos grandes perlas europeas. En la portería, y como sustituto de Kepa, llegó Djordje Petrovic a cambio de 29.9 millones. En el lateral zurdo, el remplazo de Kerkez será Adrien Truffert que aterrizó a la Premier League procedente del Stade Rennes por 13.5 millones de euros. Por último, y para reforzar el ataque, los 'Cherrys' contarán con las incorporaciones de Ben Doak y Amine Adli, por 32 y 21 millones de euros, respectivamente.

Sea como sea, la temporada 25/26 será todo un reto para Andoni Iraola, quien en su arranque liguero ha encajado una derrota frente al Brentford (0-2) y ha cosechado un triunfo ante los Wolves (1-0). Volver a conseguir una clasificación como la del año pasado será difícil, pero si alguien ha demostrado que puede sobreponerse a las adversidades y hacer mucho con muy poco es Andoni Iraola: arquitecto de un Bournemoth eléctrico que intentará volver a brillar.