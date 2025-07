Desbandada en el ataque del Liverpool: Chiesa es el siguiente

El Liverpool vive un verano de transformación profunda, especialmente en su frente ofensivo. A la llegada del nuevo entrenador Arne Slot le acompaña una etapa de renovación que incluye tanto refuerzos como salidas clave. Entre ellas, destaca la inminente marcha de Luis Díaz al Bayern Múnich, un traspaso importante no solo por su impacto económico, sino también por lo que supone en términos de planificación deportiva. Pero el colombiano no es el único atacante con las maletas preparadas.

Tras semanas de negociaciones, el Liverpool y el Bayern han llegado a un acuerdo para el traspaso de Luis Díaz por una cifra cercana a los 75 millones de euros. El extremo colombiano firmará un contrato hasta junio de 2029 con el club bávaro. Se trata de una operación estratégica para el conjunto alemán, que buscaba un perfil desequilibrante por banda y ha encontrado en el exjugador del Porto a la pieza ideal. Para el Liverpool, la venta representa una inyección económica relevante, aunque también supone la pérdida de un futbolista que fue clave en varios tramos de la temporada.

DARWIN, EN LA RAMPA DE SALIDA

Pero la salida de Díaz podría no ser la última en el ataque red. Otro de los nombres en el centro de los rumores es el de Darwin Núñez. El delantero uruguayo, que llegó al club en 2022 procedente del Benfica, ha tenido un rendimiento irregular y no termina de asentarse como referencia ofensiva indiscutible. Aunque aún no hay una oferta formal sobre la mesa, varios clubes de primer nivel han mostrado interés en su situación, y todo apunta a que una salida este verano no está descartada.

En paralelo, el caso de Federico Chiesa añade un nuevo capítulo a esta reestructuración. El internacional italiano, que llegó al Liverpool hace menos de un año -fue anunciado oficialmente el 29 de agosto de 2024-, no ha logrado consolidarse en el esquema del equipo. El club inglés pagó 12 millones de euros por su fichaje, más 3 millones en variables, pero el jugador ya busca una salida. Según ha informado el periodista especializado Fabrizio Romano, Chiesa mantiene su intención de abandonar Anfield, incluso tras confirmarse la salida de Luis Díaz.

El extremo italiano quiere jugar con regularidad y su objetivo prioritario es regresar a la Serie A. De hecho, varios equipos de su país han mostrado interés concreto. Según distintas informaciones, hasta seis clubes italianos siguen de cerca su situación: Napoli, Roma, Milan, Juventus, Atalanta y el recién ascendido Como. A sus 27 años, Chiesa quiere recuperar continuidad y protagonismo, algo que no ha encontrado en Inglaterra.

Así, el Liverpool se enfrenta a un proceso de renovación ofensiva que podría implicar hasta tres salidas importantes en un solo mercado: Díaz, Núñez y Chiesa. Arne Slot tendrá el reto de recomponer su ataque, aferrándose a los fichajes de Wirtz y Ekitike y la posible llegada de Isak.