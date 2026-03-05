Dele Alli está de vuelta: 'pillado' entrenando en las instalaciones del Tottenham

El inglés Dele Alli llegó a ser ese eterno talento que nunca llegó a dar todo lo que se esperaba de él. En el Tottenham Hotspur, el centrocampista alcanzó su máximo nivel, pero su vida y sus decisiones extradeportivas le llevaron a quedar siempre en busca de nuevas oportunidades para poder brillar.

La última, en el Como de Cesc Fàbregas, equipo en el que solo ha durado media temporada y siete minutos sobre el campo, lo que tardó en ver la tarjeta roja en su debut en San Siro ante el AC Milan. Ahora, sin equipo y en busca de un nuevo contrato (sonó para algunos equipos de LaLiga durante el mercado de invierno), Alli sigue ejercitándose en solitario para mantener la forma física.

En concreto, esta semana se le pudo ver en las instalaciones del club 'Spur', equipo con el que jugó hasta 269 partidos. A sus 29 años y formado en el MK Dons, el inglés quiere volver a competir al máximo nivel y recibió permiso de la entidad para usar sus campos de entrenamiento.

Alli ya estuvo hace dos semanas en el Tottenham Hotspur Stadium con motivo del derbi del norte de Londres, en el que los ‘Spurs’ cayeron 1-4 frente al Arsenal en el estreno de Igor Tudor en el banquillo.

El exfutbolista del Tottenham fue presentado sobre el césped y aprovechó la ocasión para visitar su antiguo vestuario y reencontrarse con antiguos compañeros y amigos.

Tras dejar el Tottenham en 2022, Alli tuvo un breve paso por el Everton antes de poner rumbo al Besiktas turco y, posteriormente, al Como.