Declan Rice sigue recordando sus goles al Real Madrid: "Beckham me envió un mensaje"

El Arsenal de Mikel Arteta aspira a lograr un póker de títulos que sería histórico para una entidad hambrienta de trofeos. Lo que está logrando Mikel Arteta ha permitido colocar al club 'gunner' en todas las quinielas de cara a conquistar la Premier League e incluso se considera al Arsenal como uno de los candidatos a la Champions. Pero no todo es cosa del entrenador, también de una plantilla capitaneada por un Declan Rice que se ha convertido en la auténtica brújula del cuadro londinense.

El mediocentro inglés es una de las piezas clave para Arteta. Fijo en la medular, Rice comparte la sala de máquinas con Zubimendi, ambos como futbolistas más utilizados por el técnico donostiarra. Es tal el desempeño del internacional con Inglaterra que ha empezado a entrar en las conversaciones de posibles candidatos al Balón de Oro.

Preguntado por ello, Declan Rice aseguró que es una situación "increíble, obviamente". "Uno quiere participar en esas conversaciones, son las adecuadas", dijo en una entrevista con 'The Sun'. Pero sabe bien el mediocentro que para optar al Balón de Oro el Arsenal debe ganar títulos. Incluso podría no bastar con conquistar únicamente la Premier League.

Declan Rice, uno de los líderes del Arsenal / EFE

“También ves a los recientes ganadores del Balón de Oro, lo que han ganado durante su temporada... Ojalá tengamos una temporada exitosa y pueda participar en esas conversaciones. Sería fantástico. Si no, no es algo que me interese. Primero quiero que el equipo tenga un buen desempeño", finalizó al respecto.

El arte de las faltas

Otro de los temas tratados en la entrevista con el medio británico fue el famoso Arsenal-Real Madrid de los cuartos de final de la pasada Liga de Campeones. Los dos goles de Declan Rice de falta directa ya forman parte de los libros de historia de la Champions. Y eso que el Arsenal cayó luego en semifinales frente al PSG.

Declan Rice of Arsenal (L) takes a free kick to score the 1-0 goal during the UEFA Champions League quarter-final 1st leg match between Arsenal FC and Real Madrid in London, Britain, 08 April 2025. (Liga de Campeones, Reino Unido, Londres) EFE/EPA/TOLGA AKMEN / EFE

Pero todo el mundo recuerda los dos lanzamientos libres del inglés, dos auténticos golazos que contribuyeron a que el Arsenal derrotase 3-0 al Real Madrid (5-1 en el global). Tales fueron sus golpeos que Rice recibió instantáneamente un mensaje de David Beckham, uno de los mejores lanzadores de faltas de la historia.

“Me envió un mensaje en Instagram sobre ello. Eso fue una locura para mí, porque (Beckham) protagonizó algunos de los momentos más importantes de la historia en relación a los tiros libres", apuntó Rice, que recordó cómo conoció a la leyenda británica: "Recuerdo que la primera vez que conocí a Beckham fue en Qatar. Todos nos acercamos a él. Todos los jugadores decían que era un Dios, ¿sabes?, por lo que es Becks".

Ha pasado prácticamente un año ya desde aquel 8 de abril de 2025 (11 meses), pero Rice sigue recordando aquella noche en el Emirates Stadium como si fuera ayer. De hecho, desveló en la entrevista lo que siente al ejecutar cualquier balón parado, que es una de las mejores armas de este Arsenal de Mikel Arteta: "Cuando pongo el balón en el suelo (para una jugada a balón parado), todo se reduce a la sensación. Se trata de saber dónde vas a colocar el balón, a qué velocidad le vas a dar. La gente podría decir: '¿Cómo lo sabes?'. Hay que guiarse por el instinto. Sé que puede causar caos, pero es uno de nuestros puntos fuertes. Sigamos así porque nos ha ido muy bien este año".