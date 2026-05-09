La decisión del United que afecta directamente a Rashford

El Manchester United ha conseguido maquillar una temporada que durante meses apuntaba al desastre. La salida de Ruben Amorim dejó al equipo sumido en una crisis deportiva y emocional, lejos de las plazas europeas y con una sensación de ruptura total en el vestuario. Sin embargo, la llegada de Michael Carrick cambió por completo el rumbo del equipo.

El técnico inglés estabilizó al grupo, recuperó competitividad y llevó al United hasta posiciones de Champions League con una dinámica mucho más sólida en Premier. Su impacto ha sido inmediato y en Old Trafford ya se debate si merece seguir al frente del proyecto más allá del verano.

Aun así, el propio Carrick reconoció esta semana que su continuidad no está garantizada. El técnico evitó dar pistas sobre su futuro, aunque admitió que el club deberá resolver pronto la situación del banquillo: "Entiendo la pregunta, entiendo el momento. Por mi parte, a estas alturas, lo importante es que los chicos estén en su sitio para acabar la temporada con fuerza".

Michael Carrick, actualmente entrenador interino del Manchester United / EFE

Carrick añadió además que “la claridad es importante” una vez asegurada la clasificación para la Champions League y con tres jornadas todavía por disputarse: "La claridad es importante, de cara al futuro. Llega en un momento, al final de la temporada, en el que hemos acabado bien, nos hemos colocado en una buena posición".

"La situación de mi rol y cómo será de cara al futuro, creo que es cuestión de tiempos naturales. Siempre se habla de ello hacia el final de la temporada; la verdad es que no ha cambiado gran cosa”, concluyó sobre el tema.

Una posible salida de Carrick podría afectar directamente al futuro de Marcus Rashford. El técnico inglés ha sido uno de los grandes defensores del delantero durante los últimos meses y nunca cerró la puerta a su regreso a Old Trafford. De hecho, Carrick considera que Rashford todavía puede ser importante en el United y ha insistido públicamente en que no existe una decisión definitiva sobre su situación.

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La figura de Carrick es clave porque dentro del club no existe unanimidad respecto al atacante inglés. Parte de la dirección deportiva apuesta por un cambio definitivo de ciclo y considera prioritaria una venta este verano, especialmente por su elevado salario. En cambio, Carrick cree que Rashford todavía puede recuperar su mejor versión en Manchester y valora positivamente el rendimiento que ha mostrado durante su cesión en el Barça.

Mientras tanto, el futuro del delantero sigue lleno de incógnitas en el FC Barcelona. Aunque sus números han sido positivos esta temporada, en el club azulgrana siguen existiendo dudas sobre ejecutar la opción de compra de 30 millones de euros. El conjunto culé no termina de estar convencido por su regularidad ni por su implicación defensiva, y la dirección deportiva estudia alternativas más jóvenes y económicas para reforzar el ataque.

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El jugador del Barcelona Marcus Rashford celebra su gol contra el Espanyol, durante el partido de la jornada 31 de LaLiga EA Sports / Enric Fontcuberta / EFE

El escenario deja a Rashford en una situación delicada. Si Carrick continúa en el banquillo de Old Trafford, el inglés podría encontrar una vía para relanzar su carrera en el United. Pero si el club apuesta por otro entrenador, su salida definitiva volverá a colocarse como la opción más probable en verano.