Decisión tomada con Rodri: plan 'anti Madrid'

El Manchester City está protagonizando un inicio demasiado irregular de campaña. Con el objetivo de volver a ser un equipo competitivo que sea capaz de luchar por todos los títulos hasta el final de temporada, los resultados, los 'skyblues' se encuentran en pleno proceso de construcción y crecimiento tras un mercado de fichajes muy animado.

Pero, más allá de algunos resultados inesperados, en el City sigue siendo una preocupación el estado físico de Rodri. Tras superar la grave lesión del ligamento cruzado anterior, el regreso del centrocampista español no está siendo nada cómodo. La falta de ritmo está provocando diferentes contratiempos físicos que lo están apartando asiduamente del césped en este arranque de curso.

Aunque ya ha vuelto a los entrenamientos, Pep Guardiola confirmó que todavía no está preparado para volver a jugar. "Rodri todavía no está listo; está mejorando, entrenando con nosotros parcialmente. Pero después de lo que pasó dos veces, con problemas musculares previos, veremos cómo evoluciona esta semana", apuntó el técnico catalán en la rueda de prensa previa el duelo contra el Swansea.

Sin embargo, a pesar de esta mala situación que está viviendo Rodri, en el City no hay ninguna duda con él. Lo consideran una pieza fundamental para el esquema del equipo y uno de los pilares de cara al futuro. Es por ello que el club 'citizen' ya ha iniciado conversaciones con el entorno del futbolista español para extender su vínculo.

Tiene contrato hasta junio de 2027 y, ante el interés de otros grandes de Europa como el Real Madrid, el Manchester City quiere blindarlo y evitar así su salida. Según 'TBR Football', existe voluntad y confianza por ambas partes para firmar un nuevo contrato y seguir vinculados en los próximos años.

Para el City, Rodri forma parte de la columna vertebral del equipo junto a Gianluigi Donnarumma, Rúben Dias y Erling Haaland. El italiano llegó con un contrato a largo plazo, y el portugués y el noruego ya han renovado. Ahora, tan solo falta que el centrocampista español haga lo mismo para confirmar el plan del conjunto 'citizen'.