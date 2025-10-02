Decepción con Wirtz: "Simplemente no está a la altura"

El Liverpool fue, sin duda, el gran agitador del mercado de fichajes de este verano con una inversión total de 482 millones de euros en fichajes de primer nivel como Milos Kerkez, Hugo Ekitiké, Alexander Isak o Florian Wirtz. Precisamente, la costosa incorporación del jugador alemán se convirtió en un auténtico culebrón de esta ventana de transferencias.

Y es que el Bayern de Múnich se presentaba al principio del verano como el gran favorito para hacerse con los servicios del talentoso futbolista germano. Los bávaros consideraban fundamental el fichaje del Wirtz, un jugador generacional, sin embargo, sus caminos no se unieron y apareció con mucha fuerza la opción del Liverpool.

Wirtz fue sustituido ante el Atlético / Jon Super

El club 'red' quiso dar un golpe sobre la mesa en este periodo de transferencias después de una exigente temporada en la que lograron la Premier League, pero se quedaron muy lejos de levantar la Champions League. Acudió con todo al mercado, y llegaron a un acuerdo con el Bayer Leverkusen a cambio de 125 millones.

Pero, por el momento, Wirtz no está cumpliendo con las expectativas puestas en él con su incorporación. Hasta la fecha, ha disputado nueve partidos con la camiseta 'red' y tan solo ha sido capaz de dar una asistencia. Ni un solo gol. Más allá de las cifras, su rendimiento ha estado muy por debajo de lo esperado y no se siente cómodo sobre el terreno de juego.

El Liverpool pulveriza un récord a mes de julio: 310 millones en cinco fichajes / Liverpool

Es por ello que las críticas están empezando ser muy duras con el futbolista alemán. Por ejemplo, Jamie Carragher cargó con dureza contra Wirtz en 'CBS Sports Golazo': "Simplemente no está a la altura. Es un chico joven que llega a una nueva liga, tiene mucho tiempo por delante como jugador del Liverpool, pero ahora mismo creo que necesita salir del equipo, que el Liverpool vuelva a ser lo que era la temporada pasada y, a partir de ahí, recuperar la confianza y la solidez defensiva. Ahora mismo es un desastre. No se trata de las derrotas. Esto viene desde el primer día. No creo que esté viendo a un equipo top. El Liverpool no está jugando al fútbol, está jugando al baloncesto".

También el exfutbolista Wayne Rooney se mostró decepcionado con Wirtz. "Es el que probablemente no lo está haciendo tan bien. Tiene muchísimo talento, pero no veo dónde encajará en el equipo. Era mucho dinero y creo que Wirtz, de hecho, está dañando el equilibrio del Liverpool por su forma de jugar. Es un jugador de élite y estoy seguro de que mejorará, pero ha tenido un comienzo lento y creo que es innegable", apuntó.

Lo cierto es que los 125 millones está siendo toda una losa para un Wirtz que no encuentra su mejor fútbol. Está incómodo y no se está sabiendo adaptar al estilo y ritmo del Liverpool. Todavía es pronto, pero por el momento está siendo un fracaso la llegada del futbolista alemán.