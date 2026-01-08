PREMIER LEAGUE
Decepción total: Arteta y Slot aburren más que divierten
El Arsenal desaprovechó los pinchazos de City y Aston Villa tras no pasar del 0-0 en casa frente a un Liverpool que tampoco logra dar un golpe sobre la mesa
El plato fuerte de la Premier se quedó en un simple entrante. La expectativa que generó el duelo entre el aspirante al título y el vigente campeón dejó como grandes beneficiados al Manchester City, al Aston Villa y al resto de equipos que luchan por Europa. Ni el Arsenal pudo distanciarse a ocho puntos en el liderato ni el Liverpool logró dar un golpe sobre la mesa en la 'zona Champions', tras un cara a cara táctico entre Mikel Arteta y Arne Slot con más respeto que valentía y que finalizó tal y como empezó (0-0).
Se vivía un ambiente de lujo en el Emirates Stadium, sabedor el público de que una victoria encarrilaría la Premier League para los 'gunners' y supondría un duro mazazo para Pep Guardiola y Unai Emery. Tifo, bengalas, fuegos artificiales... La afición del Arsenal lo puso todo de su parte, pero el equipo no respondió sobre el verde.
El larguero, aliado de Raya
Bajo el diluvio universal en Londres, fue el conjunto de Mikel Arteta quien llevó la iniciativa del duelo, pero la ocasión más clara -y la única- la firmó Bradley para el Liverpool. Fue en una desconexión defensiva, en la que Saliba mandaba una comprometida cesión a David Raya, que se sacó el balón de encima y lo regaló al lateral norirlandés. Pero su remate, desde lejos a puerta vacía, se topó con el larguero.
La madera había salvado al Arsenal, que en un claro monólogo dispuso de infinidad de centros laterales y balones atrás que no supo aprovechar. Lo intentaban los Saka, Trossard y compañía con disparos lejanos. Todos sin éxito ante un Liverpool algo gris que, más allá del larguero, no disparó a puerta.
Las tornas cambiaron tras el descanso, cuando el Liverpool comenzó a encadenar llegadas y el Arsenal perdió la posesión del esférico. El ritmo, eso sí, seguía siendo muy bajo tratándose del plato fuerte de la jornada. El único que parecía querer ponerle picante a un duelo más bien aburrido era Szoboszlai, con hasta tres cañonazos y un cuarto intento que no encontraron portería.
Paralelamente, el meta Alisson Becker no tuvo que intervenir hasta el añadido, cuando salvó un punto para los 'reds' y mantuvo un 0-0 totalmente inesperado en el Emirates. El Arsenal se mantiene con seis de ventaja con respecto al City y al Aston Villa; el Liverpool, por su parte, es cuarto y ya prácticamente sin opciones al título.
