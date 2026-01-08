Decepción total: Arteta y Slot aburren más que divierten

El plato fuerte de la Premier se quedó en un simple entrante. La expectativa que generó el duelo entre el aspirante al título y el vigente campeón dejó como grandes beneficiados al Manchester City, al Aston Villa y al resto de equipos que luchan por Europa. Ni el Arsenal pudo distanciarse a ocho puntos en el liderato ni el Liverpool logró dar un golpe sobre la mesa en la 'zona Champions', tras un cara a cara táctico entre Mikel Arteta y Arne Slot con más respeto que valentía y que finalizó tal y como empezó (0-0).

Se vivía un ambiente de lujo en el Emirates Stadium, sabedor el público de que una victoria encarrilaría la Premier League para los 'gunners' y supondría un duro mazazo para Pep Guardiola y Unai Emery. Tifo, bengalas, fuegos artificiales... La afición del Arsenal lo puso todo de su parte, pero el equipo no respondió sobre el verde.

La previa del Arsenal-Liverpool / EFE

El larguero, aliado de Raya

Bajo el diluvio universal en Londres, fue el conjunto de Mikel Arteta quien llevó la iniciativa del duelo, pero la ocasión más clara -y la única- la firmó Bradley para el Liverpool. Fue en una desconexión defensiva, en la que Saliba mandaba una comprometida cesión a David Raya, que se sacó el balón de encima y lo regaló al lateral norirlandés. Pero su remate, desde lejos a puerta vacía, se topó con el larguero.

La madera había salvado al Arsenal, que en un claro monólogo dispuso de infinidad de centros laterales y balones atrás que no supo aprovechar. Lo intentaban los Saka, Trossard y compañía con disparos lejanos. Todos sin éxito ante un Liverpool algo gris que, más allá del larguero, no disparó a puerta.

El Arsenal recibió al Liverpool en el Emirates Stadium / EFE

Las tornas cambiaron tras el descanso, cuando el Liverpool comenzó a encadenar llegadas y el Arsenal perdió la posesión del esférico. El ritmo, eso sí, seguía siendo muy bajo tratándose del plato fuerte de la jornada. El único que parecía querer ponerle picante a un duelo más bien aburrido era Szoboszlai, con hasta tres cañonazos y un cuarto intento que no encontraron portería.

Paralelamente, el meta Alisson Becker no tuvo que intervenir hasta el añadido, cuando salvó un punto para los 'reds' y mantuvo un 0-0 totalmente inesperado en el Emirates. El Arsenal se mantiene con seis de ventaja con respecto al City y al Aston Villa; el Liverpool, por su parte, es cuarto y ya prácticamente sin opciones al título.