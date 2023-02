No fue el debut soñado de Pedro Porro: "Es tan malo...”

El jugador español debutó tras días de negociaciones intensas entre los Spurs y el Sporting de Portugal, y protagonizar uno de los culebrones del pasado mercado de invierno Su debut no ha sido el que el lateral derecho hubiese soñado y ya han llegado las primeras críticas en Inglaterra

Pedro Porro llegó al Tottenham en el último momento, tras días de negociaciones intensas entre los Spurs y el Sporting de Portugal, y protagonizar uno de los culebrones del pasado mercado de invierno. Su traspaso se cerró por más de 40 millones de euros. Sin embargo, su debut no ha sido el que el lateral derecho hubiese soñado y ya han llegado las primeras críticas en Inglaterra: "Es tan malo...”

El exentrenador del Tottenham, Tim Sherwood, aprovechó para criticar duramente el debut del carrilero español. "No quiero ser malo con Pedro Porro. Es su debut, pero Pedro Porro es tan malo... es increíble. El posicionamiento es inaceptable. Ha sido destrozado en su banda" explicó Sherwood.

Harvey Barnes makes it 4-1 against Tottenham!



Tim Sherwood is FUMING with Pedro Porro 😡 pic.twitter.com/kVrabVyoMw