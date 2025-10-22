Debate con Savinho: ¿por qué lo renovó el City?

Muchos daban por hecha la salida de Savinho en verano rumbo al Tottenham, pero el Manchester City rechazó hasta 70 millones de euros de los 'spurs' y acabó renovando su contrato hasta junio de 2031. Un movimiento de los 'cityzens' que generó cierto debate en Inglaterra: ¿lo renovaron porque realmente confían en sus posibilidades o para evitar otro 'caso Palmer' que los deje en mal lugar?Teniendo en cuenta lo que busca Guardiola, la respuesta es bastante sencilla.

La temporada pasada, Savinho marcó tres goles en 48 partidos, pero Pep Guardiola sabe que tiene algo especial, distinto a lo que puede encontrar en su plantilla. El entrenador catalán no necesita que el extremo de São Mateus sea un auténtico 'killer' para sacarle partido; quiere que sea un agitador de duelos.

Un futbolista especial

Savinho tiene adjudicado el rol del jugador que encara, que asegura desequilibrio y que abre el campo. Un perfil de jugador que tiene que estar cómodo en espacios reducidos, pegado a la línea de banda y con unos primeros pasos demoledores. En ese aspecto, Savinho resulta determinante.

Savinho, un torbellino para el City / EFE

Que el City rechazara una oferta de 70 millones de euros por él no fue una maniobra para inflar el precio, ya que finalmente no lo vendieron. Tampoco se trató de evitar reforzar a un rival de la Premier League, pues en los últimos mercados han traspasado a varios jugadores a distintos equipos del campeonato inglés, aunque el club parece haber aprendido del grave error que cometió hace tres temporadas al 'regalar' a Cole Palmer al Chelsea. Fue, más bien, una muestra de la confianza absoluta que Guardiola y la entidad depositan en él.

El de Santpedor no quiso cederlo cuando llegó al Etihad procedente del Troyes, el pasado verano. Quiso exprimirlo, sacarle rédito y empezar a amoldarlo a su idea. Además, son totalmente conscientes de que su techo competitivo aún está lejos de su versión actual. Un futbolista por hacer. Y quieren que recorra ese camino hacia su máximo nivel en el Manchester City.

"Teníamos muy claro que queríamos quedárnoslo Pep Guardiola — Entrenador del Manchester City

"Teníamos muy claro que queríamos quedárnoslo. A su edad, la temporada pasada jugó muchos minutos, puede jugar por ambos lados, por la derecha y por la izquierda, tiene un ritmo increíble. Así que, en ese sentido, es realmente bueno", reconoció Pep sobre Savinho.

Savinho, durante el partido contra el Villarreal de Champions League / AP

Aún con 21 años, Savinho, que la temporada pasada jugó más que Jérémy Doku o Phil Foden, está yendo de menos a más este curso. Hasta el momento, suma 472 minutos de juego, ya que se perdió los primeros partidos por lesión. Sin embargo, fue titular en cuatro de los últimos cinco encuentros, marcando contra el Huddersfield y asistiendo ante el Everton. Su objetivo es claro: seguir creciendo en el City y convencer a Carlo Ancelotti para estar con la selección de Brasil en el Mundial de 2026. El debate está cerrado.