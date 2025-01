Dean Huijsen, el gran deseado

Se viene un verano 'movidito' en las oficinas del AFC Bournemouth. La puja por Dean Huijsen será una auténtica locura. Si su extraordinario rendimiento no había llamado ya la atención de varios de los grandes europeos, lo hace ahora esa cláusula de salida de su contrato válida a partir del próximo verano, tal y como asegura Fabrizio Romano. Chelsea, Bayern de Múnich, Real Madrid... está por ver si Andoni Iraola es capaz de retener a uno de los centrales más prometedores y espectaculares del momento.

Dean Huijsen va de exhibición en exhibición en el Bournemouth. Sus condiciones son top: central de 1,97m, ambidiestro, fino con balón, atrevido, ganador de duelos, excelente en el 1vs1 defensivo... y todo un líder con apenas 19 añitos (14 de abril de 2005). Nacido en Ámsterdam y criado en Marbella (logró la doble nacionalidad el pasado mes de febrero), está llamado a guiar la zaga de la Selección junto a Pau Cubarsí durante muchos años.

Dean Huijsen va de exhibición en exhibición en el Bournemouth / X

PAREJA TOP CON ZABARNYI

Forma una 'parejaza' junto a Ilya Zabarnyi (22 años), titularísimo con la selección ucraniana: con ellos sobre el césped, el Bournemouth lleva diez partidos consecutivos sin conocer la derrota. No hay ningún otro equipo de la Premier League que haya encajado menos goles que ellos a lo largo de este periodo de tiempo (7). La pareja de centrales más joven de la competición ya causa sensación: manga corta, guantes negros y medias bajas. Dos chicos que molan mucho.

Huijsen-Zabarnyi, la pareja de centrales más joven de la Premier League / X

Adentrémonos un poquito más en el 'fenómeno' del bueno de Huijsen. No se ha perdido ni un solo minuto en la Premier en los últimos dos meses: diez titularidades, 1.150 minutos, dos goles, cinco porterías a cero y tan solo siete tantos encajados. Ya asentado de pleno en el once de Iraola, su habilidad de dominar ambas piernas es todo un lujo para el de Usurbil. Es un gran pasador, buscando siempre filtrar balones en progresión. Es frío, no le tiembla el pulso en la salida e incluso amaga a su delantero para salir en conducción.

EL 'CHILL GUY' DE LA PREMIER

Y su imponente envergadura (1,97m) le hace ganar duelos... y marcar goles. Anotó el tanto de la victoria ante el Tottenham y abrió el marcador en Old Trafford. Sacó a pasear su simpática celebración, y que ya ha dado la vuelta al mundo, metiendo sus manos por dentro del pantalón - como si las metiera en el bolsilo - y quedándose quieto, como el personaje que tan viral se ha hecho en las redes sociales: 'Chill guy'.

Lleva meses en el radar de un Real Madrid que ya lo quiso cuando salió del Málaga. En ese momento, sin embargo, apostó por una Juventus que le prometía desarrollarse tácticamente y aprender conceptos defensivos. El club blanco monitoriza su situación para perfilar la zaga defensiva de cara a largo plazo.

Dean Huijsen, el 'chill guy' que sacude la Premier League / @deanhuijsen | @chillguyx

"En Italia trabajan mucho la defensa y aprendí mucho de los entrenadores, los asistentes y viendo vídeos. Estoy muy contento de haber tomado esa decisión. Obviamente, el Real Madrid es un gran club, está cerca de casa, pero en ese momento fue la mejor decisión que pude tomar. Siento que ha funcionado bien", declaro recientemente. ¿Podrá retenerle Iraola?