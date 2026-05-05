David Raya enciende el debate de la selección con el Guante de Oro de la Premier

Faltan 37 días para que arranque el Mundial. Algo más de un mes para que dé comienzo el torneo de selecciones más prestigioso del mundo y en España todavía hay varios debates por cerrar en cuanto a la lista de Luis de la Fuente. Uno de ellos, el de la portería, donde David Raya recibió este lunes el Guante de Oro de la Premier por tercera vez consecutiva.

El seleccionador español, que quiso convocar a cuatro guardametas (Unai Simón, Raya, Joan García y Remiro) en el último parón internacional antes de la Copa del Mundo, deberá tomar una decisión definitiva sobre qué tres porteros representarán a España en Estados Unidos, México y Canadá.

A día de hoy, todo apunta a que el descarte será Álex Remiro, guardameta de la Real Sociedad que no está viviendo un gran final de temporada, eclipsado también por la conquista de la Copa del Rey con protagonismo para Unai Marrero, portero 'txuri-urdin' suplente en LaLiga que se salió en la final.

17 porterías a cero

Pero Remiro sigue siendo de la confianza de un Luis de la Fuente cuya problemática aumenta por el premio a portero menos goleado que, con total seguridad, recibirá Joan García en LaLiga y que ayer recibió David Raya en la Premier.

A falta de tres jornadas para finalizar el campeonato, el guardameta del Arsenal ya es ganador por tercer año consecutivo del Guante de Oro (el 'Zamora inglés'), que en el país británico no se basa en el número de goles encajados, sino en la cifra de porterías a cero cosechadas.

Raya, que tan solo ha encajado 26 goles en los 35 partidos de Premier que ha disputado y que probablemente también se convertirá en el portero menos goleado de la temporada (Donnarumma lleva 28 goles en contra en 31 partidos), ha sumado la friolera de 17 porterías limpias, cuatro más que el año pasado (13, compartiendo premio con Matz Seis del Nottingham Forest) pero restando todavía tres jornadas.

David Raya, MVP de los cuartos de final de la Champions / UEFA

Donnarumma solo puede igualarle

Su principal perseguidor en ese aspecto es también Gianluigi Donnarumma, guardameta del Manchester City que tras encajar tres goles ayer ante el Everton se mantiene con 13 porterías a cero y que, como mucho, podría igualar a Raya en la jornada 38. En ese caso, ambos compartirían el premio, pero tampoco se descarta que el Arsenal sume algún que otro partido más sin encajar para sentenciar el premio.

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De esta forma, con su tercer Guante de Oro consecutivo, el internacional español 'gunner' iguala a Ederson Moraes y Pepe Reina y tan solo tiene por delante a Joe Hart y Petr Cech. Culmina así Raya un temporadón con el que ha contribuido a la pelea por el título, siendo en gran parte culpable de que el Arsenal dependa de sí mismo en la recta final de la competición y ganando papeletas no solo para ir convocado al Mundial sino para ser titular por delante de Unai Simón.