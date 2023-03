David Raya dejará el Brentford este verano

El portero catalán ya ha rechazado dos propuestas de renovación por parte de su equipo "Quiero jugar en Europa y quiero pelear por ganar un título", declaró el internacional

David Raya, el portero con más paradas de las cinco grandes ligas, podría cambiar de aires este verano. El español es el guardameta que más balones detiene en las cinco ligas más importantes y su cotización no deja de subir.

Según informa el periodista Fabrizio Romano, hay clubs que están rastreando a Raya, explorando las condiciones de un posible acuerdo de verano.

Raya, de hecho, ya ha rechazado las dos ofertas de renovación que le ha propuesto el Brentford: "Rechacé dos contratos, uno el año pasado y otro este enero. No eran las ofertas que buscábamos. Solo puedo decir eso. Quiero concentrarme en jugar y no pensar demasiado en mi futuro. Tengo un contrato aquí, así que estoy dispuesto a terminarlo, pero nunca se sabe lo que va a pasar en el verano. Tal vez el club quiera vender, tal vez no. Tal vez yo quiera quedarme. Quiero centrarme en el fútbol y ver qué pasa", aseguró el catalán.

Sigue toda la Premier League en exclusiva por DAZN. Bienvenidos a la mejor parte

El equipo inglés querría convencerle, pero a Raya le han llegado ofertas muy importantes: "El club decidirá el precio y si un club quiere pagar dinero, eso será todo. No estoy preocupado por eso. No estoy a cargo de eso. Quiero jugar en Europa y quiero pelear por ganar un título", afirmó.