David Coote, el árbitro suspendido por usar cocaína, ahora es repartidor

David Coote, exárbitro de la Premier League, ha vuelto a ser noticia tras ser visto trabajando como repartidor para la empresa de mensajería Evri en la localidad de Newark, en Nottinghamshire. Las imágenes, captadas por el timbre con cámara de una vivienda, muestran a Coote dejando un paquete en la puerta, en lo que ahora se ha convertido en su nuevo empleo.

Su nuevo empleo se conoció tras meses sin conocer noticias sobre el exárbitro de 42 años, despedido por la PGMOL (Professional Game Match Officials Limited), el organismo que regula el arbitraje en el fútbol inglés, en diciembre pasado. Su destitución se produjo tras la difusión de varios vídeos comprometedores. En uno de ellos, se le escuchaba insultar al entonces entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, al llamarlo “idiota alemán”, y en otro aparecía inhalando una sustancia blanca, identificada posteriormente como cocaína.

Las consecuencias no se hicieron esperar. La PGMOL consideró que la conducta de Coote comprometía gravemente su posición como funcionario del fútbol profesional, por lo que fue despedido con efecto inmediato. Posteriormente, la UEFA también actuó. En febrero, el organismo rector del fútbol europeo le impuso una sanción de 16 meses por violar normas básicas de conducta y por dañar la imagen del fútbol y de la UEFA en particular.

UNA POLÉMICA Y UN ADIÓS

Coote, quien llegó a arbitrar más de 100 partidos en la Premier League y fue árbitro internacional entre 2020 y 2022, ha mantenido un bajo perfil desde entonces. Sin embargo, en declaraciones recientes recogidas por 'The Sun', habló abiertamente sobre su nueva etapa: “Solo intento ganarme la vida honradamente. Quiero seguir adelante con mi vida. Intento avanzar y recuperar mi sentido de responsabilidad y propósito. El trabajo me mantiene ocupado; no es una nueva carrera a largo plazo”.

Una persona cercana a Coote también salió en su defensa, asegurando que el exárbitro es consciente de sus errores y espera, eventualmente, regresar al fútbol. “David es un gran chico que perdió su carrera por estupidez, como él mismo reconoce. Quizás pueda volver al fútbol en algún momento”, comentó.

El principio del fin en el fútbol profesional para Coote comenzó tras la difusión del video en el que insultaba a Klopp, grabado supuestamente en 2020 después de un controvertido empate entre Liverpool y Burnley. Días después, otro vídeo mostraba al árbitro inhalando una sustancia en un hotel pagado por la UEFA durante la Eurocopa 2024. A ello se sumó una investigación por supuestas apuestas relacionadas con un partido entre Leeds United y West Bromwich Albion en 2019, aunque Coote negó cualquier irregularidad en ese caso.

En una entrevista en enero, Coote se mostró emocionalmente afectado por la exposición pública de los hechos, admitiendo que atravesó un periodo de profunda oscuridad y ansiedad. Además, relató cómo la vergüenza por su orientación sexual y las presiones del entorno lo empujaron al uso de drogas como vía de escape.