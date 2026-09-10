El dato que condena al Fulham de Arbeloa tras su inicio de temporada

Álvaro Arbeloa sufrió durante la pasada campaña la presión de dirigir a un club transatlántico como el Real Madrid, una vez que el proyecto de Xabi Alonso llegó a su fin al sucumbir en la final de la Supercopa de España ante el eterno rival, el FC Barcelona. Así, el exfutbolista tomó el mando y, pese a parecer que podía llegar a cambiar la dinámica en algunos momentos, no fue capaz de sacar a flote el barco y el conjunto madridista finalizó el año sin títulos por segunda vez consecutiva.

De esta manera, una vez su etapa al frente del banquillo merengue expiró, Arbeloa recaló en el Fulham, conjunto de la Premier League que otorgó plenos poderes a su técnico para acometer las llegadas de algunos de los canteranos de 'La Fábrica' que tan bien conocía de su etapa en el Castilla. No obstante, el inicio de temporada del conjunto inglés no ha sido el esperado y, después de tres derrotas en los tres primeros choques ligueros, los precedentes no invitan al optimismo.

Condenado al descenso según los precedentes

En el primer duelo de la temporada, el Fulham no logró rescatar ni un punto como local frente al Chelsea, pues los 'blues' hicieron valer los tantos de João Pedro, Morgan Rogers y Cole Palmer para dejar en nada los goles de King y Gonzalo García y llevarse los tres puntos. Aun así, la imagen mostrada y la posterior victoria contra el Wimbledon, de League One, en la EFL Cup provocaban un optimismo moderado entre los 'cottagers'.

Arbeloa, en Craven Cottage / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

No obstante, el tropiezo en la segunda jornada en el Stadium of Light frente al Sunderland, debido al tanto de Isidor, hacía saltar la preocupación, pues tras dos jornadas los de Arbeloa no habían logrado puntuar. Lejos de mejorar la situación, el hecho de no haber podido ni tan solo empatar en Craven Cottage contra el Crystal Palace, pese a haberse adelantado en el marcador dos veces con los goles de King y César Palacios, ha provocado que tras tres partidos el equipo se hunda en zona de descenso y se sitúe en la penúltima posición.

Por si no fuera suficientemente alarmante el mal inicio de curso, un dato parece condenar el proyecto del exentrenador madridista, puesto que cada vez que el Fulham ha perdido sus tres primeros partidos de liga, el equipo ha acabado descendiendo, tanto en la temporada 1951-52 como en la 2020-21. Además, a la crisis deportiva se le suma ahora una posible fractura dentro del vestuario, ya que Emile Smith Rowe y Alex Iwobi han eliminado de sus cuentas de Instagram fotografías relacionadas con el Fulham, en un gesto que ha sido interpretado como una muestra de descontento con la situación.