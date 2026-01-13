Darren Fletcher, el entrenador interino del United que cuenta con sus dos hijos gemelos en plantilla

El Manchester United no sale de su espiral de negatividad. Fuera de la FA Cup en 1/32 de final por la derrota de este domingo ante el Brighton & Hove Albion, ahora muchos ojos se han puesto sobre el entrenador interino del equipo, el exjugador 'red devil' Darren Fletcher. Y no solo por sus resultados deportivos (0 victorias en 2 partidos dirigidos) sino que ahora la polémica ha aparecido en las redes debido a un episodio familiar.

En el partido ante los 'Seagulls', el técnico se convirtió en el primer entrenador que convocaba a sus dos hijos para un partido de fútbol profesional. Se trata de los dos gemelos Jack Davidson Fletcher y Tyler Fletcher, dos jugadores que ya han estado en dinámica del primer equipo en los últimos meses.

Ambos nacidos el 19 de marzo de 2007, forman parte de la cantera del Manchester United desde juveniles. Jack, uno de los jóvenes talentos más prometedores de la entidad, juega de mediocampista y ya debutó con el primer equipo este diciembre ante el Aston Villa. También tuvo minutos ante el Newcastle y el Wolverhampton.

Por su parte, Tyler, con un perfil parecido al de Jack y también entrenado en la academia, forma parte también de la dinámica de entrenamientos del primer equipo, aunque aún no ha debutado oficialmente. Ambos firmaron contrato profesional con el United tras su llegada desde el Manchester City en 2023.

Darren, el padre, tiene 41 años actualmente y es una figura profundamente ligada al Manchester United. Como jugador, fue mediocampista durante 13 temporadas en Old Trafford, desarrollando una carrera destacada con más de 340 apariciones y múltiples títulos, incluyendo ligas y la UEFA Champions League. Tras retirarse en 2020, regresó a su club de siempre para trabajar en las categorías inferiores y como director técnico.

Desde este mes de enero, Fletcher actúa como entrenador interino del club tras la destitución repentina de Ruben Amorim.

"Se puede ver que los jugadores son frágiles. Tienen que desarrollarse. Ahora depende de ellos", comentó el técnico tras la eliminación en la copa. "Tienen la oportunidad de terminar entre los cuatro o cinco primeros y clasificarse para la Liga de Campeones... Toda su energía y concentración tienen que centrarse en eso ahora".