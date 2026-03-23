Dardo de Guardiola al Real Madrid tras proclamarse campeón: "Son el Arsenal, junto al Bayern de Múnich, y quizás el Barça"

"Es un trofeo muy especial", aseguró un Pep Guardiolapletórico e histórico tras proclamarse campeón de la EFL Cup, Copa de la Liga inglesa, frente al Arsenal de Mikel Arteta. un estadio que le evoca grandes recuerdos, conquistó su quinta Carabao Cup —convirtiéndose en el primer entrenador en lograrlo—, su decimonoveno título con el Mánchester y el número 40 de su brillante trayectoria en los banquillos. Se dice pronto.

Uno de sus protegidos, Nico O'Reilly, se puso la capa de héroe y derrotó a un conjunto 'Gunner' que se vio muy condicionado por el fallo garrafal de Kepa en el primer tanto del canterano 'skyblue'. El Arsenal aún continúa vivo en la FA Cup y la Champions League y, como bien enunció Pep, "la Premier está en su mano".

Son nueve los puntos que separan a londinenses de mancunianos - con un partido por disputar - y restan ocho jornadas para el final. Salvo sorpresa mayúscula, los de Arteta levantarán un título que se les resiste desde la 2003/04, con Arsène Wenger a la cabeza.

Pep Guardiola celebra el gol del Manchester City durante la Carabao Cup en Wembley. / EFE/EPA/TOLGA AKMEN

"Ni yo mismo le daba ni un solo centavo a la victoria de hoy", garantizó un honesto Pep. "No pudimos ganar contra el Nottingham Forest en casa ni contra el West Ham fuera, perdimos 5-1 en el global contra el Madrid. Pero los jugadores demuestran una vez más —los veteranos y, sobre todo, los nuevos— que cuando se necesita hacer algo durante una temporada en la que no hemos sido consistentes, hoy lo logramos", manifestó.

"No podía creer lo increíblemente bien que lo hicimos en la segunda mitad. Es muy importante para el club también, no solo para los jóvenes. James [Trafford] nos salvó en los primeros minutos. En estas competiciones necesitamos la participación de todos", valoró.

Deja al Madrid fuera de la terna

"La Carabao Cup no es la Champions League ni la Premier League, pero ganarle a ese equipo hace que el título sea especial", declaró un técnico que no quisó restarle valor a su quinta Copa de la Liga en diez años. También porque derrotó a un Arsenal al que definió como "el mejor equipo de Europa".

"Hoy fue un verdadero desafío y nadie nos regaló nada. Hoy nos vimos a nosotros mismos y a nuestro nivel ante el mejor equipo. Fuimos lo que somos. Esa es la prueba y el reto. De eso se trata", aseguró.

Nombró, a su juicio, a los tres mejores equipos de Europa tras conquistar la Carabao Cup… unas declaraciones que no sentaron bien en el madridismo: “Son el Arsenal, junto al Bayern de Múnich y, quizás, el Barcelona, los mejores equipos de Europa”.

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Dejó fuera de la terna a un Real Madrid que había eliminado a su Manchester City de la Champions League con un global de 5-1.