Daniel Ballard, el excanterano del Arsenal que puso fin a la racha de los 'gunners'

El sábado se vivió en el Stadium of Light el partido más trepidante de lo que llevamos de Premier, con un vibrante empate a dos entre Sunderland y Arsenal. Ambos equipos cierran la undécima jornada en puestos de Champions: los de Arteta siguen líderes con 26 puntos, cuatro por delante del City, mientras que los recién ascendidos ocupan la cuarta posición con 19.

Se hablaba mucho del reencuentro de Xhaka con su exequipo pero el partido tuvo otro protagonista con pasado 'gunner': Daniel Ballard. El central de 26 años marcó el primer gol, asistió el segundo en el añadido y firmó una salvada crucial en el último suspiro para mantener el empate en el marcador.

Fin de la imbatibilidad del Arsenal

Más allá del resultado, el primer gol de Ballard significó el fin de la racha de imbatibilidad del Arsenal, que no encajaba un gol desde el 28 de septiembre. También puso punto final a ocho victorias consecutivas. Lo curioso es que el que acabó con esta serie que apuntaba a récord histórico, fue canterano de los 'gunners'.

"Fue un partido especial. Pasé allí entre 10 y 12 años, toda mi infancia, realmente, y me enseñaron todo. Siempre tendré un lugar especial en mi corazón para el Arsenal", declaró Ballard tras el encuentro.

Ballard bloquea un disparo de Mikel Merino / X

Su potencia física, solidez y capacidad de imponerse en los duelos reflejan el carácter típico de los futbolistas de Irlanda del Norte, país al que representa en la selección. Aunque nació en Stevenage, Inglaterra, eligió jugar por la tierra de su madre, con la que se siente profundamente arraigado y orgulloso de defender sus colores, más allá de cualquier estrategia deportiva o profesional.

De promesa del Arsenal a héroe del Sunderland

La carrera de Ballard ha ido en clara progresión en los últimos años. Formado en la cantera del Arsenal desde los ocho años, en 2019 se marchó cedido al Swindown Town, en la League Two, pero una lesión grave de rodilla apenas le permitió jugar. Las siguientes cesiones fueron mucho más fructíferas: el año siguiente jugó en el Blackpool (League One), y en 2021 en el Milwall (Championship), convirtiéndose en una pieza importante en ambos equipos y avanzando de categoría temporada tras temporada.

La experiencia acumulada durante esas cesiones, junto con su mentalidad ganadora y sus cualidades de central tradicional y trabajador, llevaron al Sunderland a ficharlo en 2022 por 2 millones de libras. Desde entonces ha sido un pilar de la defensa de los 'Black Cats', protagonista del meritorio ascenso a la Premier League. El sábado, el destino lo llevó a firmar uno de los partidos más especiales de su carrera ante el club que lo vio crecer desde niño, siendo elegido jugador del encuentro.

La historia y la trayectoria de Dan Ballard son, sin duda, de esas que reafirman la belleza y las carambolas del fútbol y la vida.