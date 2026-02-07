El Cuti Romero, en el punto de mira: 'planchazo' a Casemiro y derrota del Tottenham

El futuro del ‘Cuti’ Romero está más en duda que nunca. El central argentino del Tottenham cierra una semana para olvidar con una nueva expulsión que le cuesta puntos a su equipo. Esta vez, en Old Trafford ante un Manchester United en racha con cuatro victorias seguidas desde que llegó su nuevo entrenador, Michael Carrick.

El central fue el villano del partido con un peligrosísimo pisotón a Casemiro en el minuto 29, lo que le valió la roja. Se trata de su sexta expulsión desde que llegó al Tottenham hace tres años y medio, en 2022, lo que supone una roja cada 25 partidos con los 'Spurs'. La de este sábado, además, le tendrá tres partidos alejado de los terrenos de juego, incluido el derbi del norte de Londres ante el Arsenal del domingo 22 de febrero.

Esta temporada ha sido expulsado en dos ocasiones, además de haberse perdido ya un encuentro por acumulación de tarjetas amarillas. En su tiempo en el club londinense también ha recibido 41 tarjetas amarillas, casi una cada tres partidos.

El 'Cuti', que vestía el brazalete de capitán, ha estado en punto de mira toda esta semana. Tras sus declaraciones afirmando que era "vergonzoso" tener solo 11 jugadores de la primera plantilla tras empatar con el Manchester City, su entrenador Thomas Frank dejó abierto su futuro en rueda de prensa, ya que no es la primera vez que el futbolista carga contra el club y su cúpula.

“Es nuestro capitán, tiene contrato a largo plazo y firmó una renovación, pero no puedo asegurar que vaya a estar con nosotros el próximo curso”, afirmó Frank antes del partido de este sábado frente al Manchester United.

Además de la baja del 'Cuti', Frank deberá afrontar estos próximos partidos vitales sin Destiny Udogie, que se retiró del campo con lo que aparentaba ser un problema muscular.

El United aprovechó la superioridad numérica

Tras este episodio, el equipo de Carrick, totalmente irreconocible comparado con el de inicio de campaña, tardó menos de diez minutos en sacar rédito de la superioridad numérica. En una jugada ensayada desde el córner, Bruno Fernandes sirvió un envío raso al primer palo, Kobbie Mainoo lo prolongó de primeras y Bryan Mbeumo culminó la acción con un remate poco estético, pero lo suficientemente preciso para superar a Guglielmo Vicario.

Y el equipo 'red devil' pudo ampliar aún más la ventaja con varias ocasiones claras, pero fue el mismo Fernandes el que, a diez minutos del final, sentenció el encuentro al empujar con la espinilla un centro de Diogo Dalot.