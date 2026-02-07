El 'Cuti' Romero, una oportunidad cada vez más real: "Es nuestro capitán, pero no puedo asegurar que vaya a estar con nosotros la temporada que viene"

El futuro del ‘Cuti’ Romero en el Tottenham pinta mal. El argentino, con contrato hasta el 30 de junio de 2029, parece estar dispuesto a salir de Londres al terminar la temporada. En verano, ya dejó caer que pensaba en emprender nuevas aventuras lejos de Inglaterra, pero no se movió de los 'spurs'. Ahora, Thomas Frank, entrenador del equipo londinense, ha hecho saltar todas las alarmas al admitir públicamente que no sabe si el central argentino continuará la próxima temporada, aunque por ahora seguirá siendo el capitán.

“Es nuestro capitán, tiene contrato a largo plazo y firmó una renovación, pero no puedo asegurar que vaya a estar con nosotros el próximo curso”, afirmó Frank antes del partido frente al Manchester United, tras la polémica generada por las críticas públicas de Romero al club después del empate 2-2 contra el Manchester City.

Solo teníamos 11 jugadores disponibles; increíble, pero cierto y vergonzoso El 'Cuti' Romero — Capitán del Tottenham

La relación entre el jugador y la directiva está tensa. Tras el duelo contra el City, Romero compartió un mensaje en Instagram que dejó claro su descontento: “Mis compañeros hicieron un esfuerzo increíble. Yo quería estar disponible incluso sin sentirme al cien por cien, sobre todo sabiendo que solo teníamos 11 jugadores disponibles; increíble, pero cierto y vergonzoso”. El central terminó siendo sustituido al descanso por molestias físicas.

Y no es la primera vez que Romero señala a la cúpula: en enero ya cuestionó la implicación de la directiva, asegurando que “solo aparece cuando todo va bien”, aunque luego matizó sus palabras para suavizar el ambiente. Cabe recordar que, en verano, estuvo vinculado al Atlético de Madrid.

Interés colchonero correspondido

El cuadro colchonero buscaba reforzar su defensa con un central de primer nivel, y el argentino era su opción prioritaria. En una entrevista con TyC Sports, Romero abrió la puerta a un posible traslado: “Estoy dispuesto a cualquier cosa. Me gustaría jugar en LaLiga”. Sin embargo, el Tottenham tasó al jugador en 75 millones de euros, un precio demasiado elevado para los rojiblancos, que estaban dispuestos a ofrecer alrededor de 50 millones.

No obstante, el 'Cuti' continuó en Londres y la temporada está siendo un auténtico suplicio. La plantilla ha sufrido numerosas bajas por lesión, nueve hasta ahora, y el club solo incorporó en enero a Conor Gallagher, procedente del Atlético de Madrid, y al joven lateral brasileño Souza, de 19 años, desde el Santos.

Mala dinámica

Frank, que tiene a los Spurs en la decimocuarta plaza en la tabla, con apenas nueve puntos de ventaja sobre el descenso, evitó comentar si Romero recibió sanciones y aseguró que la situación se resolvió “internamente”. “Hay límites que no se pueden sobrepasar, o no demasiadas veces”, señaló, insistiendo en que prefiere centrarse en “el fútbol y lo positivo”.

En el club y entre los aficionados, la preocupación es evidente. El desafío para Frank es mayúsculo: reconducir un equipo que parece repetir los errores del año pasado y evitar que esta temporada se convierta en otro capítulo complicado en la historia reciente del Tottenham. Todo indica a que, de cara a la que viene, tendrá que buscar líder en la defensa. Habrá que ver qué equipo aprovecha el descontento del argentino para firmarlo y si este presiona al club para salir. Y a qué precio, claro está.