PREMIER LEAGUE
El 'Cuti' Romero y su chilena: "Entreno cada día con Messi en Argentina"
El jugador del Tottenham salvó un punto para su equipo con un gol de chilena
EFE
El argentino Cristian el 'Cuti' Romero, defensa y capitán del Tottenham Hotspur, habló sobre el gol de chilena con el que empató el partido ante el Newcastle United y dijo que entrena cada día con Leo Messi en Argentina y que se fija en él.
El central argentino anotó dos goles en el empate ante el Newcastle, el primero con un cabezazo y el segundo de chilena en el minuto 95 de partido.
"Entreno cada día con Messi en la selección y le veo. Ha sido un gol muy bonito", dijo Romero en declaraciones a "Sky Sports".
Con ese doblete, el 'Cuti' permitió que el Tottenham cortara una racha de tres derrotas consecutivas y levante un poco el ánimo de un grupo que solo ha conseguido una victoria en los últimos ocho encuentros.
En los últimos tres o cuatro partidos no hemos sido lo suficientemente buenos, pero me ha encantado la mentalidad que hemos demostrado hoy", reconoció el capitán de los 'Spurs'.
- Barcelona - Atlético de Madrid: goles, resumen y resultado del partido de LaLiga EA Sports
- Lo que no se vio del Barça-Atlético: el enorme cabreo de Raphinha, la gorra de Fermín y el recado de Ferran
- La convocatoria del FC Barcelona ante el Atlético de Madrid
- Olmo, KO hasta 2026
- Flick tiene dudas en las áreas
- El Barça no tiene clara la continuidad de Rashford
- Kosecki: 'El Atlético le va a meter una paliza al Barça
- Xesco Espar, experto en liderazgo y alto rendimiento: 'Araujo tiene un conflicto mental interno