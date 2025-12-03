Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
El 'Cuti' Romero y su chilena: "Entreno cada día con Messi en Argentina"

El jugador del Tottenham salvó un punto para su equipo con un gol de chilena

La chilena del Cuti Romero al Newcastle

La chilena del Cuti Romero al Newcastle / @Spurs_ES

EFE

Londres

El argentino Cristian el 'Cuti' Romero, defensa y capitán del Tottenham Hotspur, habló sobre el gol de chilena con el que empató el partido ante el Newcastle United y dijo que entrena cada día con Leo Messi en Argentina y que se fija en él.

El central argentino anotó dos goles en el empate ante el Newcastle, el primero con un cabezazo y el segundo de chilena en el minuto 95 de partido.

"Entreno cada día con Messi en la selección y le veo. Ha sido un gol muy bonito", dijo Romero en declaraciones a "Sky Sports".

Con ese doblete, el 'Cuti' permitió que el Tottenham cortara una racha de tres derrotas consecutivas y levante un poco el ánimo de un grupo que solo ha conseguido una victoria en los últimos ocho encuentros.

En los últimos tres o cuatro partidos no hemos sido lo suficientemente buenos, pero me ha encantado la mentalidad que hemos demostrado hoy", reconoció el capitán de los 'Spurs'.

