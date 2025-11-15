La curiosa iniciativa del United que cuenta con el apoyo de leyendas del club: pagar para dormir en Old Trafford

¿Se imaginan a leyendas del Manchester United como Michael Carrick, Wes Brown o Phil Jones pagando 35 libras —casi 40 euros— por dormir en el suelo, al aire libre y en pleno noviembre inglés? Suena a broma pesada… pero es exactamente la esencia del 'Stadium Sleep Out', la iniciativa solidaria organizada por la fundación del club para poner el foco en una realidad tan cruda como invisible: la pobreza y la falta de vivienda entre jóvenes en situación de vulnerabilidad.

El pasado viernes 7 de noviembre se celebró la cuarta edición del evento en Old Trafford, que por una noche dejó de ser el 'Teatro de los Sueños' para convertirse en algo mucho más necesario: un espacio donde conocer la cruda realidad de muchas personas en Manchester.

💬 "Swap your bed for a sleeping bag, and help those who need it most this winter" - @vlindelof ❤️



With the @ManUtd stadium sleepout just two weeks away, members of the #MUFC and #MUWomen squads encourage you to show your support 🫵



Get involved 👉 https://t.co/cS2m55D3HO pic.twitter.com/1znjZVV6S6 — Manchester United Foundation (@MU_Foundation) November 18, 2022

Allí, aficionados, socios, empleados del club y varios exjugadores pasaron una noche entera armados únicamente con cartones, mantas y sacos de dormir. Al aire libre y con el frío inglés. Una experiencia que, aunque simbólica y de un solo día, ayuda a entender -aunque sea a un 1%- lo que miles de jóvenes afrontan cada día sin la opción de, al día siguiente, volver al calor y confort de su casa.

Más de 30.000 libras recaudadas

La inscripción cuesta 35 libras, y este año la respuesta fue tan contundente como emotiva: 120 participantes, más de 30.000 libras recaudadas y un mensaje claro de que la afición del United quiere aportar su granito de arena. Los fondos recaudados se destinan a programas de alimentos, refugio y apoyo psicológico, fundamentales para un invierno que en Manchester no perdona ni al más preparado.

Manchester United a mis à disposition Old Trafford à des sans-abris de ne pas se retrouver dehors. 🥰



D'anciens joueurs du club, tels que Wes Brown, Phil Jones et Michael Carrick, ont participé à l'action sociale. ❤️



Une magnifique initiative du club mancunien 🫡@thomasalencr pic.twitter.com/SuSLpD9P1p — La Minute Foot (@La_Minute_Foot) November 8, 2025

Por suerte, la iniciativa 'red devil' también se ven en clubes como el Stoke City o el Fulham en Inglaterra, y equipos históricos como el Rangers, en Glasgow, que ya organizan acciones similares, conscientes de que los estadios también pueden servir para algo más que disfrutar del fútbol (o en algunos casos, sufrir con él).

Incluso en el béisbol, los Philadelphia Phillies han adoptado el modelo con entusiasmo, añadiendo charlas educativas y experiencias VIP para aumentar la recaudación. Una mezcla de solidaridad, deporte y marketing inteligente al servicio de una causa vital. Dormir en Old Trafford nunca fue tan incómodo y, probablemente, tan importante. A veces, para entender la realidad de otros, basta con renunciar durante unas horas a la comodidad que damos por sentada.