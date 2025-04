Fin al culebrón Salah

Mohamed Salah es una leyenda de Anfield. El egipcio, de 32 años, era uno de los grandes atractivos del próximo mercado de fichajes al quedar libre para firmar con cualquier equipo del planeta. Su intención no era otra que seguir en el Liverpool, incluso sin Jürgen Klopp, un enamorado confeso de su fútbol. Pese a ello, la oferta de renovación no llegaba.

Las alarmas en territorio red saltaron definitivamente cuando el extremo, que no suele hablar ante la prensa, reconoció abiertamente la situación: "Estamos casi en diciembre y todavía no he recibido ninguna oferta para quedarme en el club. Probablemente, esté más cerca de irme que de quedarme", espetó el jugador. Un movimiento claro por parte del futbolista, que dejaba la pelota en el tejado de un Liverpool que no se acababa de decidir.

A base de goles y grandes actuaciones, Salah demostró que, además de ser una de las estrellas del Liverpool, sigue siendo uno de los mejores jugadores del mundo. 13 goles en 2025, Salah registra entre todas las competiciones 32 goles y 22 asistencias en 45 partidos, es decir, 54 contribuciones de gol.

Mohamed Salah sigue celebrando goles a la espera de cerrar su futuro / "Associated Press/LaPresse Jon Super" / LAP

Máximo goleador (27) y asistente (17) del Liverpool en Premier League, el egipcio también lidera ambos rankings entre todos los jugadores de la competición. Una temporada de cifras de Balón de Oro que parece que han servido para convencer al Liverpool.

Según informa el periodista deportivo especializado en el mercado de fichajes, Fabrizio Romano, Mohamed Salah está muy cerca de firmar un nuevo contrato con el Liverpool y las negociaciones ya están en una etapa casi final.

¿Y Van Dijk?

El club inglés espera en cerrar la operación pronto, misma situación con Virgil van Dijk, el alma del equipo en la defensa, que recientemente confirmó su predisposición a ampliar su contrato en Anfield.

Virgil Van Dijk es el líder de la defensa del Liverpool. / EFE

Así, la historia de amor de uno de los pilares del equipo, que llegó al club el verano de 2017 a cambio de 42 millones de euros que se embolsó la Roma, no se romperá en escasos meses. Salah, quien suma casi 400 partidos con el Liverpool (394), acumula 243 'dianas', 111 asistencias y varios títulos importantísimos, como la Champions o la Premier, entre otros, que lo destacan como una leyenda viva de la entidad.