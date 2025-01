Cucurella: "Cuando tienes un hijo autista tienes que aprender a entenderlo"

Marc Cucurella, actual jugador del Chelsea, fue entrevistado en el canal de YouTube 'La Media Inglesa'. Entre otros temas, el futbolista catalán habló de su vida, su familia y su día a día más allá del deporte.

Cucurella, de 26 años, es padre de tres hijos (Mateo, Río y Bella). En ese sentido, el de Alella admitió que "yo desde joven, que no tenía ni novia ni nada, decía 'voy a ser padre joven'; siempre me había gustado, tengo muchos primos y siempre he estado con niños y me ha gustado".

"Una vez que tuvimos uno, dijimos: 'estamos KO, no dormimos y ya que estamos, hacemos todo y ya dormimos del tirón'. La verdad es que es un caos, pero le echamos mucha energía", añadió.

Asimismo, Marc Cucurella explicó el proceso que han vivido junto a su hijo Mateo, al que le diagnosticaron autismo: "Cada pequeño detalle que consigues con el mayor te da mucha más satisfacción. Más faena, pero estamos bien".

"Es difícil. Al final, nadie te enseña a ser padre ni madre. Tú lo que ves, lo haces. Pero cuando tienes un hijo autista ves que no entiende las cosas como sus hermanos, tienes que aprender otras cosas... aprender a entenderlo. Es difícil. Cuando vinimos aquí, estaba en un momento en el que, cuando iba a los coles comunes, a él no le iba bien y estaba muy ofuscado. Era pequeño, pero no estaba feliz y eso afecta mucho. No se adaptaba, se quedaba llorando todo el rato. Estaba dos o tres horas y no le gustaba, teníamos que irle a buscar. Eso también afecta mucho: no ves bien a tu hijo y no sabes cómo ayudarlo", manifestó

El futbolista catalán desveló que en su etapa en el Brighton "el médico no nos decía lo que tenía porque todavía era pequeño para saberlo", aunque ya en Londres tuvieron el diagnóstico.