Cucurella sorprende al elegir al mejor jugador español de la historia: "Busquets era muy 'show'"

Marc Cucurella es uno de los mejores laterales izquierdos del momento. Indiscutible en el Chelsea y en una Selección que inicia su andadura en la Copa del Mundo el próximo 15 de junio, es un futbolista que no se esconde: dice lo que piensa, dentro y fuera del campo, y compite con una personalidad arrolladora que marca diferencias.

El de Alella charló largo y tendido con el creador de contenido argentino Felipe Alegre - o FELO - y tocó varios temas de su carrera: sus inicios, su manera de ver el fútbol, su vida lejos de los terrenos de juego y alguna que otra anécdota curiosa.

Se animó a hablar de fútbol más allá de su propio juego. Cuando le preguntaron por un jugador infravalorado, no dudó: mencionó a Oyarzabal, compañero de Selección y autor del tanto que dio la Eurocopa 2024. Sobre quién cree que es el mejor español de la historia, la respuesta fue clara y con matices: Iniesta o Busquets. “Es que Busquets era muy show, eh”, bromeó, dejando entrever su admiración por la inteligencia táctica del pivote.

Mikel Oyarzabal, goleador en la final de la Eurocopa / EFE

Cuando le plantearon la curiosa pregunta de un jugador con el que podría tener relación aunque nunca haya jugado con él, la respuesta fue tajante: “Nadie, yo odio a mis rivales”, dejando claro que su competitividad no entiende de amistades en la cancha.

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Y en cuanto a una característica que le gustaría “robar” de otro futbolista, confesó que sería "la potencia de Nuno Mendes", una cualidad determinante en el fútbol moderno. Finalmente, sobre ídolos y referentes de su infancia, mencionó a Ronaldinho, aunque afirmó tener "pocas cositas".