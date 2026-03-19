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PREMIER LEAGUE

Cucurella sorprende al elegir al mejor jugador español de la historia: "Busquets era muy 'show'"

El lateral del Chelsea habló con total sinceridad sobre sus gustos futbolísticos o sus referentes con el creador de contenido argentino Felipe Alegre

Marc Cucurella, jugador del Chelsea

Marc Cucurella, jugador del Chelsea / NEIL HALL / EFE

Clàudia Espinosa

Clàudia Espinosa

Marc Cucurella es uno de los mejores laterales izquierdos del momento. Indiscutible en el Chelsea y en una Selección que inicia su andadura en la Copa del Mundo el próximo 15 de junio, es un futbolista que no se esconde: dice lo que piensa, dentro y fuera del campo, y compite con una personalidad arrolladora que marca diferencias.

El de Alella charló largo y tendido con el creador de contenido argentino Felipe Alegre - o FELO - y tocó varios temas de su carrera: sus inicios, su manera de ver el fútbol, su vida lejos de los terrenos de juego y alguna que otra anécdota curiosa.

Se animó a hablar de fútbol más allá de su propio juego. Cuando le preguntaron por un jugador infravalorado, no dudó: mencionó a Oyarzabal, compañero de Selección y autor del tanto que dio la Eurocopa 2024. Sobre quién cree que es el mejor español de la historia, la respuesta fue clara y con matices: Iniesta o Busquets. “Es que Busquets era muy show, eh”, bromeó, dejando entrever su admiración por la inteligencia táctica del pivote.

Mikel Oyarzabal, goleador en la final de la Eurocopa

Mikel Oyarzabal, goleador en la final de la Eurocopa / EFE

Cuando le plantearon la curiosa pregunta de un jugador con el que podría tener relación aunque nunca haya jugado con él, la respuesta fue tajante: “Nadie, yo odio a mis rivales”, dejando claro que su competitividad no entiende de amistades en la cancha.

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Y en cuanto a una característica que le gustaría “robar” de otro futbolista, confesó que sería "la potencia de Nuno Mendes", una cualidad determinante en el fútbol moderno. Finalmente, sobre ídolos y referentes de su infancia, mencionó a Ronaldinho, aunque afirmó tener "pocas cositas".

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