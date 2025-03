Cucurella sigue imparable, pero Palmer no es tan 'frío'

El Chelsea no podía desaprovechar tal oportunidad para volver a establecerse en 'zona Champions'. El Manchester City falló en casa del tercer clasificado, el Nottingham Forest de Nuno Espírito Santo, la gran revelación de esta edición de la Premier. Un triunfo de los blues ante el segundo peor equipo de la competición, el Leicester City de Ruud van Nistelrooy, no era una opción. Había que ganar sí o sí.

En el minuto 22, todos los focos apuntaron a la gran estrella de Enzo Maresca, Cole Palmer. El Chelsea había provocado un penalti y, desde aquel enfrentamiento entre Jackson y Madueke la temporada pasada, que se pelearon por lanzar una pena máxima en una goleada contra el Everton cuando Mauricio Pochettino estaba aún en el banquillo, todas las lanza el internacional inglés -si está sobre el campo-.

Fin a la racha de 'Cold' Palmer

El ex del City, inmerso en una mala dinámica de cara a puerta -no marca desde el 14 de enero-, podía espantar a todos sus fantasmas desde su gran especialidad, los once metros, pero falló por primera vez en su carrera y, lógicamente, con el Chelsea. Mads Hermansen le adivinó el costado -su izquierdo- y sacó una gran mano al disparo potente raso.

Cole Palmer se lamenta tras fallar el primer penalti de su carrera / EFE

Hasta entonces había marcado cuatro con el sub-18 del Manchester City, uno con los Three Lions en un amistoso y doce con el Chelsea. 'Cold' Palmer, conocido por no ponerse nervioso ante los momentos de presión, demostró que también es mortal.

'Cucu', otra vez determinante

El que nunca falla, Marc Cucurella, salió al rescate del Chelsea, y de su compañero, y a la hora de partido firmó el definitivo 1-0 para los blues. El cataláN, con un zurdazo perfecto muy lejano, volvió a demostrar que es una 'bestia' ofensiva. En sus últimos tres partidos ha macado dos goles y ha servido una asistencia.

Marc Cucurella, autor del único gol del Chelsea ante el Leicester / AP

Sin lugar a dudas, el '3' del Chelsea es uno de los mejores laterales izquierdos del campeonato inglés y uno de los líderes de un Chelsea que ya es cuarto en la tabla con 49 puntos. Además, esta temporada ha 'roto' su sequía. Se estrenó con el Chelsea en liga el pasado 15 de diciembre con un gol contra el Brentford que rompía una racha de 953 días sin marcar un gol en Inglaterra. Desde entonces, 'Cucu' ha marcado tres más en Liga (Wolves, Southampton y Leicester) que complemente con cuatro asistencias entre todas las competiciones.

Cada día más experimentado, Cucurella, con 26 años, está mostrando una versión suya que impresionará a aquellos que solo lo tienen controlado cuando juega con la Selección. Sin duda, uno de los jugadores más valiosos en el equipo de Maresca.