Cucurella revela cómo su barbero filtró información del Chelsea horas antes de un partido

Marc Cucurella sorprendió al contar una curiosa historia ocurrida pocas horas antes de un encuentro con el Chelsea. Durante una conversación distendida sobre los entrenamientos previos al partido, el futbolista explicó cómo una visita rutinaria de su barbero terminó convirtiéndose en un problema inesperado para el vestuario.

El defensa relató que el peluquero acudió a su casa para arreglarle la barba mientras ambos hablaban de fútbol y del popular juego Fantasy Premier League. En medio de la charla, Cucurella comentó que Cole Palmer no podría jugar debido a una lesión, algo que todavía no era público.

La filtración que se hizo viral

Según explicó el jugador español, el peluquero abandonó la casa y publicó inmediatamente la información en redes sociales. La noticia se difundió rápidamente entre los aficionados del Fantasy y comenzó a circular por diferentes cuentas dedicadas a la Premier League.

"Le dije que Palmer no podía jugar porque estaba lesionado y salió de mi casa para ponerlo en Twitter", comentó entre risas Cucurella, visiblemente sorprendido por la repercusión que tuvo una conversación privada.

El futbolista incluso bromeó sobre cómo miles de usuarios modificaron sus alineaciones del Fantasy tras aquella filtración inesperada.

El impacto de las redes en el fútbol actual

La anécdota volvió a poner sobre la mesa el enorme impacto que tienen actualmente las redes sociales en el entorno del fútbol profesional. Cualquier detalle relacionado con lesiones, alineaciones o decisiones tácticas puede expandirse en cuestión de minutos y alterar tanto la conversación mediática como el comportamiento de los aficionados.

En competiciones tan seguidas como la Premier League, donde los juegos Fantasy mueven millones de usuarios cada semana, cualquier pista sobre la disponibilidad de una estrella puede convertirse en información muy valiosa.

Cucurella se lo toma con humor

Lejos de mostrarse molesto, Cucurella relató el episodio en tono humorístico y generó numerosas reacciones entre aficionados y compañeros.

La historia dejó una de las imágenes más curiosas de la semana en el fútbol inglés y evidenció cómo incluso una visita al peluquero puede terminar convirtiéndose en noticia.