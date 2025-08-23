Cucurella confirma su futuro: "Ya está, ya lo hicimos"

El español Marc Cucurella, lateral del Chelsea, aseguró que van por el buen camino, pero que "es difícil" empezar a pensar que son candidatos a luchar por la Premier League.

Tras el empate a cero en la primera jornada contra el Crystal Palace, el Chelsea goleó al West Ham United 1-5 en un partido en el que Cucurella dio la asistencia del primer gol y en la zona mixta del London Stadium atendió a EFE y al Diario AS.

"Hemos hecho un gran partido. Hemos empezado concediendo un gol, pero creo que la reacción del equipo ha sido muy buena y nos llevado tres puntos muy importantes para nosotros", aseguró Cucurella, que en lo personal confirmó que ha renovado su contrato con el Chelsea, el cual vencía en 2028. El anuncio será oficial en los próximos días.

"Al principio fue difícil, pero todo tiene su proceso. Siempre he intentado dar el 100 % en los partidos, en los entrenamientos. Ahora el club va teniendo poco a poco más estabilidad, todo va por buen camino. Cuando se gana y se ganan trofeos todo es más fácil". "Sí, sí, ya está, ya lo hicimos y estoy muy contento. El club me ha dado confianza, estoy muy feliz de estar aquí y ojalá me salga un gran año", dijo Cucurella.

El internacional español consiguió la temporada pasada sus dos primeros títulos con los 'Blues', el Mundial de Clubes de la FIFA y la Conference League, siendo importante en ambos.

"El final de temporada fue muy bueno, ganamos dos títulos y al final, en el Mundialito, poca gente apostaba por nosotros. Demostramos que tenemos un gran equipo y eso nos ha dado confianza. Tenemos una gran plantilla, hemos incorporado a buenos jugadores y creo que estamos en el buen camino. Hay que seguir así y no relajarse".

Sobre el papel que va a jugar el Chelsea en la pelea por el título, Cucurella prefirió echar balones fuera y no meter a los de Enzo Maresca en el tren de favoritos aún.

"Está claro que es difícil, tenemos una plantilla muy joven, pero hay que ir partido a partido y seguir así. Hoy hemos dado un golpe encima de la mesa".