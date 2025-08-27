¡Un Cuarta se carga al United de la Carabao Cup!

Debacle absoluta para el Manchester United en la Carabao Cup. El equipo de Rúben Amorim cayó en la tanda de penaltis ante el débil Grimsby Town de la cuarta división (League Two) tras empatar 2-2 en los 90', despidiéndose así del torneo en la segunda ronda y sonrojando una vez más la memoria de un histórico en horas bajas.

Los 'red devils' ya están en crisis en la Premier League, consiguiendo solo un punto de seis posibles en las dos jornadas disputadas. La 16ª plaza, bordeando el descenso, tiene ya muy preocupados a los fans, que no encontraron sosiego ni en la competición copera ante el débil equipo de cuarta categoría inglesa.

Y no será por rotación, porque Amorim puso en el campo a sus dos principales fichajes del verano: Matheus Cunha y Benjamin Sesko. 150 millones de euros gastados en ambos para verse 2-0 abajo a la media hora de partido.

ONANA Y MBEUMO, HÉROES Y VILLANOS

Un drama absoluto gestado en los fallos del inseguro André Onana, incapaz de rechazar el remate de Vemam que se coló por su palo a los 22'. Ya comenzaba a ponerse nervioso el equipo mancuniano en Blundell Park, y terminó de desmoronarse con el 2-0 obra de Tyrell Warren, que aprovechó una salida errática de Onana para recoger el cuero y definir la ventaja.

En la segunda parte se enchufó el United para empatar el duelo. Primero gracias a Bryan Mbeumo, que descontó al 75', y luego con un gol de Harry Maguire que igualó las tornas al 89'. La suerte la iban a dictar la tanda de penaltis, entonces. Convenía confiar en las manos de Onana para sortear el envite.

El camerunés se vestía de héroe cuando paró un penalti para dejarle todo servido a Mount, pero el inglés no pudo concretar el suyo. Ya en la muerte súbita y tras una ronda entera donde también marcaron los porteros, Mbeumo erró su disparo y sentenció la suerte de un equipo que no levanta cabeza.