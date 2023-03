¿Cuáles son las claves de la irregularidad del Liverpool?

El conjunto de Klopp fue capaz de ganar 7-0 al United y de perder 1-0 frente al Bournemouth en menos de una semana La falta de consistencia en el juego, las lesiones y la pérdida de confianza de algunos futbolistas clave han condenado al equipo

Son tiempos convulsos para el Liverpool. Una montaña rusa de emociones de la que los aficionados 'reds' salen siempre mareados. Hace menos de una semana, los de Klopp le endosaban un 7-0 al United en Anfield. El sábado perdían a domicilio frente a un Bournemouth que está en la lucha por el descenso. Resultados tan difíciles de explicar como el global de la temporada de este equipo, inmerso en una etapa de transición que pesa y mucho. Son varios los elementos que han llevado al Liverpool hasta este momento de incertidumbre.

El Liverpool es, de largo, el equipo donde sus futbolistas lesionados se han perdido un mayor número de partidos (162). La diferencia respecto al Chelsea, segundo, es de casi 40 partidos (124). Arsenal y Manchester City, primero y segundo en la Premier, tienen una cifra mucho más relajada con 79 y 49 respectivamente.

Statistically Liverpool have (by far) the worst injury record in the entire league 🤯 pic.twitter.com/fmY0nf19k7