Crystal Palace - Liverpool: Horario y dónde ver el partido de Premier League

Crystal Palace y Liverpool se enfrentan este sábado 27 de septiembre en el Selhurst Park en el partido de la Jornada 6 de la Premier League 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Crystal Palace - Liverpool y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Oliver Glasner llegará a la disputa luego de haber derrotado al West Ham (2-1), empatado con el Sunderland (0-0), derrotado al Aston Villa (3-0) y empatado con el Nottingham Forest (1-1), de manera que se ubica en el quinto puesto de la tabla con 9 puntos y +4 en el diferencial de goles.

Por su parte, los comandados por Arne Slot registraron una victoria sobre el Everton (2-1), una victoria sobre el Burnley (1-0), una victoria sobre el Arsenal (1-0) y una victoria sobre el Newcastle (3-2), por lo que se ubican en el lugar número 1 de la clasificación con 15 puntos y +6 en el diferencial de goles.

Teniendo en cuenta sus enfrentamientos recientes, el Liverpool suma dos victorias frente a una del Crystal Palace en la Premier League, acompañadas de tres empates que han tenido lugar en sus últimas contiendas. La conquista más reciente se remonta al año pasado por parte de los Reds, quienes se presentan con cierto favoritismo para su nuevo duelo.

En las próximas jornadas, el Crystal Palace se estará enfrentando al Everton, al Bournemouth, al Arsenal y al Brentford, mientras que el Liverpool se topará con Chelsea, Manchester United, Brentford y Aston Villa.

HORARIO DEL CRYSTAL PALACE - LIVERPOOL DE LA PREMIER LEAGUE

El partido entre el Crystal Palace y Liverpool, correspondiente a la Jornada 6 de la Premier League, se disputa este sábado 27 de septiembre a las 16:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL CRYSTAL PALACE - LIVERPOOL DE LA PREMIER LEAGUE

En España, el partido de Premier League entre el Crystal Palace y Liverpool se podrá ver en directo y online a través de DAZN.

También puedes seguir toda la jornada de Premier League a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.