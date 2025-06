¡El Crystal Palace podría ser expulsado de Europa y ceder su plaza a su máximo rival!

La noticia ha corrido como la pólvora por Inglaterra y ha sacudido los intereses de uno de los equipos revelación de la pasada temporada en la Premier League. El Crystal Palace de Oliver Glasner, que certificó su presencia en la Europa League gracias al título de la FA Cup que se llevó ante el Manchester City (quedó 12º clasificado en la Premier, por lo que entró en Europa por ganar el trofeo copero, así como el Tottenham - 17º clasificado - ganó la Europa League y se clasificó a la Champions), ha visto cómo una normativa de la UEFA podría truncar sus esperanzas de escuchar el himno de la segunda competición europea en Selhurst Park.

La información avanzada por el 'Daily Mail' apunta a una problemática en la multipropiedad del dueño del Crystal Palace: el empresario norteamericano John Textor posee el 43% de la propiedad del Crystal Palace, así como parte del Olympique de Lyon, quien se ha clasificado a la misma competición. En este caso, UEFA no permite que dos clubes con la misma propiedad jueguen una competición de forma simultánea.

Una alternativa para el Crystal Palace, que hoy se reunirá en la sede de la UEFA en Nyon para tratar de esclarecer este problema, sería jugar la Conference League. Sin embargo, en la tercera competición europea estará el Brondby danés, propiedad de David Blitzer, que también posee parte de la propiedad del Crystal Palace. En este caso, el conjunto inglés se quedaría fuera también de la Conference, pues la UEFA da prioridad al equipo que haya acabado en mejor posición en su liga, y el Brondby (que disputa el playoff de la Conference) fue tercero.

El Brighton, rival histórico del Crystal Palace por la carretera que une a ambas localidades y por la rivalidad forjada en sus enfrentamientos por el ascenso a la Premier League, sería el gran beneficiado de esta conjuntura. Los 'Seagulls' acabaron en 8º posición en la Premier League, a sólo cuatro puntos del Nottingham Forest, el último clasificado a Europa vía liga.

El argumento del Palace para evitar este problema es que no existe relación alguna con el Lyon, no hay futbolistas 'compartidos' entre ambos clubes y que el copropietario Textor no toma decisiones en el conjunto inglés por sí sólo ya que comparte la propiedad con otras tres personas. De hecho, su influencia mínima en el club de Londres le ha frustrado enormemente. Habrá que ver si son justificaciones que convencen a los ejecutivos de la UEFA. Otra salida sería que Textor vendiera su participación del Palace a toda velocidad en una venta forzosa, pero es poco probable que lo haga a menos que el precio sea justo.

Los precedentes de multipropiedad a los que se agarran

Los abogados del Crystal Palace estarán este martes en Nyon para seguir el ejemplo de otros grandes clubes europeos con dueños multipropietarios que han evitado ser expulsados de jugar en Europa. El Manchester United, por ejemplo, tuvo que justificar los cambios de Sir Jim Ratcliffe en la gestión de la propiedad del Niza (dejando la toma de decisiones en manos de otras personas) para satisfacer los intereses de la UEFA.

Todos los equipos del City Group / MARC CREUS

El Notttingham Forest hizo lo mismo gracias a que Evangelos Marinakis, dueño también del Olympiacos, se aseguraba de no entrar en conflicto en caso de disputar la Champions League. Antes de todo esto, los directivos del Girona, club hermano del Manchester City, fueron sustituidos por abogados independientes para permitir que ambos equipos participaran en la misma competición. En cualquier caso, el Crystal Palace busca evitar un desenlace fatal tras llevarse el primer título oficial de su historia y una clasificación europea 'envenenada'.