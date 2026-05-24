Crystal Palace - Arsenal: Horario y dónde ver el partido de Premier League

Crystal Palace y Arsenal se enfrentan hoy domingo 24 de mayo en Selhurst Park en el partido de la Jornada 38 de la Premier League 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Crystal Palace - Arsenal y dónde ver el partido en España.

En primer lugar, estando lo suficientemente lejos del descenso como para no preocuparse de perder la categoría pero lo suficientemente lejos de los puestos europeos como para aspirar a clasificarse a alguno, los dirigidos por Oliver Glasner llegan sin objetivo alguno que cumplir en esta jornada.

Por lo tanto, los ojos de Las Águilas están enteramente posicionados en la Conference League, cuya final estarán disputando en tres días frente al Rayo Vallecano y, por lo tanto, procurarán no arriesgar ningún activo futbolístico en esta fecha en aras de sumar su segundo título de la temporada, habiendo ya conseguido la Community Shield.

Por su parte, los Gunners comparten el recelo del Crystal Palace por esforzarse de más en esta fecha pues, luego de vencer al Burnley y que el Manchester City empatase, se convirtieron en campeones de la Premier, misma que no conseguían adjudicarse desde hacía más de 20 años.

El combinado de Mikel Arteta finalmente pudo lograr la hazaña que se le había escapado desde sus inicios frente al banquillo de los ahora visitantes, quienes bajarán la intensidad de cara a esta fecha para centrarse en la final de la Champions League que disputarán contra el PSG el 30 de mayo.

Así, ambos clubes mantendrán las distancias y cumplirán con la responsabilidad de presentarse en el terreno de juego, pero ninguno estará pensando en más que ganar las respectivas finales que se les avecinan para cerrar la campaña por todo lo alto.

HORARIO DEL CRYSTAL PALACE - ARSENAL DE LA PREMIER LEAGUE

El partido entre Crystal Palace y Arsenal, correspondiente a la Jornada 38 de la Premier League, se disputa hoy domingo 24 de mayo a las 17:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL CRYSTAL PALACE - ARSENAL DE LA PREMIER LEAGUE

En España, el partido de Premier League entre Crystal Palace y Arsenal se podrá ver en directo y online a través de DAZN.

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