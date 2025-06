Cronología del fracaso de Garnacho en el United

La historia de Alejandro Garnacho y el Manchester United es la de un desamor total. Old Trafford veía reflejado en él los comienzos de Cristiano Ronaldo en el club. La narrativa era perfecta: el argentino empezaba a dar sus primeros pasos como red devil de la mano del luso, que quiso dar un último servicio al equipo inglés antes de marcharse a Arabia Saudí. Sin embargo, aquello que prometía ser intensidad e ilusión se ha convertido en tensión y reproches que terminarán más pronto que tarde.

La situación en Manchester es límite: Rúben Amorim lo quiere fuera de Old Trafford. Su 'relación' está completamente rota y el entrenador luso no quiere incluirlo en sus planes. No hay vuelta de hoja: Garnacho será historia del United en las próximas semanas. ¿Qué ha cambiado tanto desde noviembre de 2022?

El primer 'beso'

El 3 de noviembre de 2022 estará siempre en el recuerdo del extremo. En su segunda titularidad de la temporada con el Manchester United, logró marcar su primer gol con la camiseta red devil. Fue en la fase de grupos de la Europa League contra la Real Sociedad, con la aprobación total de su ídolo: Cristiano Ronaldo.

Antes del choque, Garnacho le preguntó al ex del Madrid si, en caso de marcar, podía celebrar el gol como él. “Cristiano se giró, me dio una palmada en el hombro y me dijo en tono de broma: ‘¿Escuchaste? ¡Quiere celebrar como yo! ¿Le decimos que sí?’”, contó el futbolista en una entrevista. Y sucedió: Garnacho marcó, celebró como su ídolo, y los seguidores del United quedaron encantados con el nuevo líder que se estaba forjando en Old Trafford.

Garnacho celebra un gol con Cristiano Ronaldo en el Manchester United / Agencias

Garnacho terminó el curso 2022-23 con seis goles y seis asistencias en 37 encuentros, y se convirtió en titular indiscutible en la siguiente campaña, la 2023-24, que cerró con diez goles, siete pases de gol y 50 duelos disputados. Sin embargo, con la salida de Erik ten Hag a mediados de esta temporada, y por ende, la llegada de Rúben Amorim, todo se torció.

El primer conflicto

Las turbulencias empezaron en diciembre, en un partido de Europa League contra el Viktoria Plzen. Garnacho ignoró unas instrucciones de Amorim, dándole la espalda. La respuesta del técnico fue tajante: lo desconvocó contra el Manchester City y lo mandó al banquillo durante cinco partidos consecutivos. Desde Inglaterra se decía que el motivo de su caída del once fue puramente táctico, pero otras fuentes aseguraban que el luso se había cansado de la indisciplina de su jugador.

Garnacho no entra en los planes de Amorim / X

Algunos medios señalaron que Garnacho, junto a su hermano, filtraba las alineaciones del equipo, además de criticar a compañeros suyos por redes sociales con cuentas falsas. Unas acusaciones que nunca se demostraron de forma contundente. Sea como fuere, la situación, lejos de mejorar, llegó a un punto de no retorno en la final de la Europa League.

La final de San Mamés, el detonante definitivo

Tras una temporada horrible, el United podía salvar el fracaso total ganando al Tottenham en San Mamés, pero fueron los londinenses quienes conquistaron la competición de plata de la UEFA y se aseguraron un billete directo a la próxima Champions League. Garnacho, que fue suplente y solo disputó 20 minutos en la final, señaló públicamente a Amorim como el culpable. El extremo, que dejó su futuro completamente en el aire, aseguró que la temporada había sido “una mierda” y que “no le ganamos a nadie”, en unas declaraciones posteriores al partido. No se mordió la lengua, ni mucho menos.

Alejandro Garnacho, abatido tras perder en San Mamés / Associated Press/LaPresse / LAP

Amorim, según la prensa inglesa, le comunicó a los pocos días que debía buscarse un nuevo equipo para el próximo curso. En la mini gira que disputó el United recientemente por Asia, tuvo minutos que, de nuevo, no estuvieron exentos de polémica. Unos gestos obscenos dedicados a unos aficionados provocaron la reacción de leyendas del club como David Beckham, que aseguró que “hay jugadores que no actúan como es debido”, refiriéndose al Bichito.

No hay vuelta atrás: Garnacho se irá del United por la puerta de atrás. Según The Independent, el club pide 80 millones de euros. Otras fuentes aseguran que, por 50-55 millones, el United aceptaría su necesaria salida. Chelsea, Nápoles, Aston Villa y Atlético de Madrid están atentos a su situación. ¿Cambiará su actitud lejos de Old Trafford?