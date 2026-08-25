Críticas a Robert Sánchez en Inglaterra: "Propaga la incertidumbre como un mal olor"

El Chelsea arrancó la Premier League 2026/27 con una victoria por 2-3 ante el Fulham de Álvaro Arbeloa, en un partido en el que el conjunto dirigido por Xabi Alonso mostró suficiente capacidad ofensiva para llevarse los tres puntos, pero también dejó una preocupación evidente bajo palos. Robert Sánchez volvió a ser protagonista por sus errores y terminó concediendo dos goles en los que su actuación estuvo lejos de ser convincente.

El guardameta español, que partía como titular en el debut liguero, alternó buenas intervenciones con acciones que generaron incertidumbre en la defensa del Chelsea. Una actuación que, según el análisis de la prensa británica, vuelve a poner sobre la mesa una de las grandes dudas que han acompañado a Sánchez durante su etapa en Stamford Bridge: su irregularidad.

Robert Sánchez, portero del Chelsea / EFE

"En sus días malos, Robert Sánchez extiende la incertidumbre por la defensa del Chelsea como un mal olor", indicó Liam Twomey, reportero de 'The Athletic'. La contundente valoración del medio británico pone el foco en un problema que no se limita a los goles encajados, sino en la sensación.

El primero de ellos llegó con el remate de Josh King. El disparo del futbolista del Fulham, aunque bien ejecutado, no tenía ni la suficiente potencia ni la precisión necesaria como para justificar acabar en gol.

"Normalmente, detener disparos es uno de los mejores aspectos del juego de Sánchez, pero fue propenso a algunos errores desconcertantes", analizó el rotativo británico. Y el segundo episodio llegó en la recta final del encuentro. El Chelsea parecía tener el partido bajo control y capacidad para resolverlo con cierta comodidad, especialmente por su producción ofensiva, pero una intervención de Sánchez volvió a cambiar el escenario.

El español rechazó un disparo de Timothy Castagne y dejó el balón directamente a disposición de Gonzalo García, que aprovechó el regalo para marcar y colocar el 2-3 en el marcador.

"El Chelsea jugó lo suficientemente bien en ataque como para ganar este partido con relativa comodidad, y estaba encaminado a hacerlo hasta que Sánchez rechazó el disparo de Timothy Castagne directamente hacia Gonzalo García", añade Twomey, que también rescata cosas positivas del guardameta.

"Sánchez también es capaz de realizar paradas muy impresionantes y, durante algunos tramos del mandato de Enzo Maresca, fue uno de los mejores jugadores del Chelsea", añade. Eso sí, incide en que "sus lapsus de concentración y sus fallos de ejecución hacen que sea demasiado inconsistente para ser el portero de un equipo con estas aspiraciones".

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Su nivel tendrá, además, directa incidencia en lo que se hable sobre Mike Penders, el fichaje 'blue' para la portería tras volver de su cesión en el Wolfsburgo. El belga de 21 años es la gran apuesta a futuro de la entidad, y en cualquier momento podría ver minutos si Robert no levanta el rendimiento.