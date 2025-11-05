Crítica descomunal a Florian Wirtz: "Ha destruido al Liverpool"

Ni las victorias salvan a Florian Wirtz de recibir críticas. El alemán tuvo una actuación discreta frente al Real Madrid en Champions League, en un encuentro en el que prácticamente pasó desapercibido. En Liverpool no desconfían de su incorporación ni el elevado precio que se pagó al Bayer Leverkusen, pero sí hay cierta preocupación por el rendimiento del centrocampista y su adaptación a la filosofía británica en estos primeros meses.

No encuentra su sitio

El feroz entorno de la Premier League no deja títere con cabeza. En esta ocasión ha sido Arsène Wenger el encargado de elevar la voz en contra del centrocampista alemán. El exentrenador del Arsenal es conocedor de la causa y no dudó en censurar las exigencias de Wirtz cuando negociaban su incorporación.

Florian Wirtz, uno de los líderes de la alineación del Liverpool contra el Real Madrid en la jornada 4 de la Champions League / ADAM VAUGHAN

El técnico alsaciano comentó desde su tribuna de 'BeIN Sports' cómo se fraguó la llegada del germano a Anfield. "El problema está en la demanda que hizo Wirtz al Liverpool. Él reclamó jugar de '10' y no en la banda si querían cerrar su traspaso. Ese movimiento ha destruído al centro del campo del Liverpool campeón de la Premier el año pasado, donde destacaban Gravanberch, McAllister y Szoboszlai. Con Wirtz en la ecuación, es Szoboszlai el que tiene que jugar en el costado", apuntó el líder de los 'Invecibles' del Arsenal.

Wenger tiene claro qué haría él si fuera Arne Slot, preparador de los 'reds'. El francés recuperaría la medular que tan buenos resultados le dio el curso anterior al Liverpool y recolocaría a Wirtz en el costado izquierdo del ataque para dar profundidad y amplitud por banda.

Números paupérrimos

El impacto de Florian Wirtz en la Premier League está siendo mucho menor del esperado cuando se concretó su transferencia. El Liverpool ganó la batalla a Manchester City y Bayern Múnich por su fichaje, pero el rendimiento del futbolista está dejando mucho que desear en este tramo inicial de la temporada. El internacional con la Mannschaft ha participado en los diez encuentros de los 'scousers' en la competición doméstica -seis titularidades- y ha partido siempre en el once en los duelos de Champions. De momento su balance numérico es irrisorio para los 130 millones de euros que se invirtieron: tres asistencias en quince partidos.