Cristiano dispara contra Ten Hag: "No puedes decir que..."

Casi dos años después de su salida del Manchester United con rumbo al Al Nassr, Cristiano Ronaldo sigue sintiendo latir su corazón 'red devil'. El portugués tuvo dos etapas prolíficas con la entidad mancuniana, aunque ninguna acabó especialmente bien: a la primera le puso fin para fichar por el Real Madrid con cabreo de 'Sir' Alex Ferguson de por medio, y en la segunda se fue tras varios berrinches con Erik ten Hag, que apenas y le usó la primera mitad de aquel curso en la Premier League.

Desde entonces, al luso le sigue quedando la espina de no despedirse de Old Trafford como le hubiera gustado, y su visión crítica se mantiene. En el podcast de Rio Ferdinand, otra leyenda del United, CR7 decidió disparar contra el técnico neerlandés, argumentando que su visión no corresponde a la grandeza que tiene el club. La crisis se mantiene con Ten Hag al mando, hundiéndose en la 14ª plaza y con un entrenador que pide paciencia para el proyecto.

"Eres el entrenador del Manchester United. No puedes decir que no vas a luchar por ganar la Premier League o la Champions League", comentó Ronaldo.

"Hay que decir algo como: quizá no tengamos el potencial, pero lo vamos a intentar. ¡Hay que intentarlo!", agregó, reclamando el conformismo del neerlandés la frente de los 'red devils'.