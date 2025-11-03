Crisis en el vestuario del Tottenham, con jugadores ignorando a su entrenador: "Todos estamos frustrados"

El Tottenham Hotspur atraviesa un momento de crisis interna que se acentuó tras su derrota este fin de semana en casa frente al Chelsea (0-1), un resultado que ha avivado los rumores sobre un posible desgaste entre Thomas Frank y parte del vestuario. Aunque los ‘spurs’ siguen en la zona alta de la tabla, las sensaciones han cambiado respecto al prometedor inicio de temporada. El equipo londinense ha sumado solo cuatro de los últimos quince puntos posibles como local, un balance que empieza a inquietar tanto a la afición como a la directiva.

El último episodio que ha encendido las alarmas se produjo al término del derbi londinense. En un vídeo que ha aparecido en las últimas horas en redes sociales se observa cómo Thomas Frank, tras saludar al técnico rival Enzo Maresca, intenta estrechar la mano de dos de sus jugadores, Micky van de Ven y Djed Spence. Sin embargo, ambos pasan de largo sin mirarle ni responder al gesto, dirigiéndose directamente hacia los vestuarios, y con un gesto de evidente descontento. El momento ha sido interpretado en Inglaterra como un signo de ruptura entre el técnico y sus futbolistas.

Más tarde, en rueda de prensa, el técnico quiso restarle importancia al incidente: “Entiendo por qué haces la pregunta, pero diría que es un problema menor. Micky van de Ven y Djed Spence están haciendo todo lo posible. Todos estamos frustrados. Hacemos las cosas de manera diferente. No creo que sea un gran problema”.

El danés insistió en que la frustración de sus jugadores responde más a la dinámica del equipo que a un conflicto personal: “Los jugadores están, por supuesto, frustrados. Les gusta hacerlo bien, les gusta ganar, les gusta rendir al máximo, así que lo entiendo. Podemos ser constantes tanto en las buenas como en las malas. Es más divertido cuando ganamos, se lo aseguro”.

Parte del enfado de Van de Ven podría explicarse por su señalamiento en el único gol del partido, cuando un error suyo en la salida de balón permitió al brasileño Joao Pedro marcar el tanto de la victoria ‘blue’. El equipo se mantiene competitivo, pero con esta derrota, otra ante su afición, se muestra una preocupante falta de regularidad y dejan ver, ya, las primeras grietas del proyecto esta temporada.