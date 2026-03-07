La crisis que hace sonreír a Simeone

El Atlético vivió en Barcelona el pasado martes una noche para el recuerdo. Los colchoneros defendieron con uñas y dientes el 4-0 logrado en la ida de semifinales de Copa del Rey, resistiendo hasta el final ante las acometidas del cuadro de Hansi Flick en su intento de forzar la prórroga.

Las caras de alegría de los futbolistas rojiblancos después de los noventa minutos en el Spotify Camp Nou definían a la perfección el sufrimiento y la tensión vividos sobre el césped y la liberación por meterse en una final copera trece años después.

Los futbolistas del Atlético de Madrid celebran el pase a la final sobre el césped del Camp Nou / EFE

Fuertes en el Metropolitano

El fútbol no da tregua para digerir las sonrisas ni las lágrimas. El ajetreado calendario manda y las celebraciones tienen fecha de caducidad. Sin apenas tiempo para festejar lo conseguido, el Atlético de Madrid recibe este sábado a la Real Sociedad en el Metropolitano en partido de liga, ironías del destino, su adversario en la final que se disputará en La Cartuja el próximo 18 de abril.

LaLiga, sin embargo, ha pasado a un segundo plano en Canillejas. El Atlético está a una distancia sideral del líder de la competición -trece puntos antes de arrancar la jornada- y sus esfuerzos se centran ahora en la mencionada Copa y en la Champions, donde están ante una inmejorable oportunidad de meterse en cuartos de final.

Un rival en horas bajísimas

Y es que el emparejamiento ante el Tottenham en la máxima competición continental, visto lo visto, llega en el mejor momento posible para los de Diego Pablo Simeone, analizando las dinámicas de los equipos. El Atlético está en la cresta de la ola a nivel anímico, mientras que los 'spurs' visitarán este martes el Metropolitano en una crisis deportiva que amenaza seriamente su permanencia en la Premier League.

Micky van de Ven, pretendido por el Barça, cometió un error infantil en el Tottenham-Crystal Palace / EFE

La destitución de Thomas Frank, y la posterior contratación de Igor Tudor, no ha supuesto el impulso que se buscaba desde la zona noble del Tottenham Stadium. El equipo encadena cuatro derrotas consecutivas en el torneo doméstico y está a un punto de los puestos de descenso a Championship, segunda categoría del fútbol inglés. Los 265 millones en fichaje no han cuajado sobre el césped e inversiones como Xavi Simons, que costó 65 'kilos' el pasado verano, no han encontrado acomodo en el equipo.

El Tottenham se medirá al Atlético inmerso en un mar de dudas, todavía más tras la derrota de este jueves frente al Crystal Palace (1-3) y la humillante imagen de un Tottenham Stadium vaciándose al descanso, con los aficionados hartos del rendimiento de sus jugadores. La tentación de olvidarse de la Champions y centrar sus esfuerzos en salvar la papeleta en Premier rondara por la cabeza de unos futbolistas completamente alicaídos, que ven más el torneo continental como un incordio que la vía para expiar sus pecados.