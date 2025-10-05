Crisis en Anfield: el Liverpool de los 483 millones, bajo sospecha

Tambores de guerra en Anfield. Esperaban muchos con los cuchillos afilados el primer bache del Liverpool para censurar el pornográfico dispendio cometido por los 'reds' en el pasado mercado estival de incorporaciones.

Como recordarán, la entidad 'scouser' sacó su inagotable chequera para acometer fichajes por un montante de 483 millones de euros, con Alexander Isak convirtiéndose en el mayor traspaso de la historia de la Premier League. El sueco costó una cifra que rondó los 150 'kilos' tras declararse en rebeldía en Newcastle y un culebrón que se resolvió sobre la bocina.

Pues bien, el bajón ha llegado. Tres derrotas consecutivas -dos en Premier y una en Champions- que han descabalgado a los de Arne Slot del liderato en Inglaterra en favor del Arsenal de Mikel Arteta. La última, contra el Chelsea y con un gol de 'Messinho' Estevao que dejó a los 'reds' colapsados a puertas del parón por compromisos internacionales.

Fichajes cuestionados

Alexander Isak se lleva la palma. El delantero escandinavo no ha tenido continuidad en este arranque de curso debido a su corta preparación física. Arne Slot llegó a reconocer que el nórdico está en "plena pretemporada" y que todavía no se le puede exigir noventa minutos de juego. El atacante todavía no ha mojado en Premier -su único gol fue en la Carabao- y en su haber sólo luce la asistencia repartida en el 1-1 de Gakpo en Stamford Bridge.

Isak fue suplente en la derrota ante el Galatasaray / ERDEM SAHIN

Florian Wirtz acapara todas las críticas en Inglaterra y Alemania. El centrocampista germano está pagando caro su elevado coste -125 millones- y no está adaptándose como se esperaba al exigente fútbol físico de la Premier.

"Simplemente no está a la altura. Es un chico joven que llega a una nueva liga, tiene mucho tiempo por delante como jugador del Liverpool, pero ahora mismo creo que necesita salir del equipo, que el Liverpool vuelva a ser lo que era la temporada pasada y, a partir de ahí, recuperar la confianza y la solidez defensiva. Ahora mismo es un desastre", afirmaba Jamie Carragher, leyenda del club 'red', tras el pobre rendimiento de Wirtz en este inicio de campaña.

Wirtz no termina de encajar en el Liverpool / Rui Vieira

Las estadísticas no engañan y el alemán ha completado sus primeros siete encuentros en Liverpool con cero goles y cero asistencias, lo que ante el Chelsea le valió la mofa de la hinchada 'blue' y el ya tradicional 'Agente 007' por su falta de acierto en este arranque en la Premier.

Laterales a medio gas

La dirección deportiva del Liverpool decidió firmar competencia para Robertson en el carril izquierdo y de ahí el fichaje de Milos Kerkez. El húngaro es una apuesta de futuro que, de momento, está cumpliendo sin más al igual que Frimpong, el sustituto de Alexander-Arnold por la derecha. A ambos futbolistas se les intuye un largo recorrido, pero no acaban de explotar todas sus virtudes ofensivas en el esquema de Slot, donde prevalece la contención a las incursiones en ataque.

Frimpong, en su presentación como 'red' / Twitter

Delantero doblado

En esa locura cometida en las tranferencias sorprende que el Liverpool escogiera dos delanteros centros de un perfil muy similar. Hugo Ekitiké y Alexander Isak comparten muchas virtudes y también defectos: les gusta arrancar desde fuera del área, caen a banda y su fútbol es más explosivo que de asociación. Ninguno de los dos son una referencia al uso, tan estilo Premier, como podrían ser Haaland, Gyökeres o Delap, por mencionar alguno de los rivales del Liverpool.

El vigente campeón está ante una tesitura inédita el pasado curso, donde arrasaron en la competición doméstica y en la liguilla de la Champions. Arne Slot debe acoplar a contrarreloj el sinfín de rostros nuevos y recuperar las señas de identidad que le valieron para alzar el título liguero en su primera temporada en Anfield.