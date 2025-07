¿Cuánto crédito le queda a Arteta?

El Arsenal no ha empezado nada mal esta pretemporada. Dos partidos, dos victorias. Milan (1-0) y Newcastle (3-2) han sido buenos tests para un Mikel Arteta que aún no ha podido disfrutar de su nueva superestrella, Viktor Gyökeres. La guinda de un pastel que aún puede endulzarse más hasta el cierre de un mercado que promete marcar un antes y un después en su aventura en el Emirates… ¿O no?

Desde que Arteta tomó las riendas del equipo en diciembre de 2019, el Arsenal se marcó tres objetivos: volver a jugar un fútbol intimidante, regresar a la Champions y ganar de nuevo la Premier. Metas ambiciosas, pero exigibles para un club de este calibre. Los dos primeros están más que cumplidos, pero el último se le sigue resistiendo temporada tras temporada. Guste o no, el fútbol es muy resultadista.

El fútbol, un deporte sin memoria

Con el permiso del Liverpool y el siempre agitado Chelsea, el equipo gunner está haciendo muchos méritos para ser uno de los grandes protagonistas del mercado. Uno de los problemas del proyecto de Arteta en las últimas temporadas ha sido la falta de fondo de armario, pero Andrea Berta está poniendo fin a eso sin renunciar a mejorar una plantilla que, línea por línea, tiene que ser candidata al título.

Wenger, con la Premier dorada que le regaló el Arsenal por la liga de los Invencibles / AP

El conjunto londinense, con acierto, decidió mantener su confianza en el excentrocampista cuando el proyecto se tambaleó. Estuvieron a punto de recoger los frutos en la temporada 2022-23. Llegaron con vida a la pelea por la liga hasta finales de abril, pero un 4-1 confirmó el título que acabó levantando el equipo de Pep Guardiola. Al menos, aseguraron su regreso a la Champions, algo que no lograban desde la 2016-17.

En la 2023-24, el destino fue más cruel: se quedaron a solo dos puntos de revalidar la liga que ganaron los Invencibles de Wenger en la 2003-2004. El gran sueño gunner. Y en la 2024-25, de nuevo subcampeones, esta vez a diez puntos del Liverpool de Arne Slot. ¿Son subcampeones por decreto? ¿O solo ha faltado experiencia y fondo de armario?

Arne Slot, con el trofeo de la Premier League / LFC

Sea como fuere, en Londres sueñan con que la FA Cup de 2019-20 y las dos Community Shield de 2020-21 y 2023-24 sean solo el aperitivo de algo mucho más grande. Y esperan que eso llegue esta temporada. En forma de liga… o de Champions. Medir el éxito de un entrenador solo por las Premier que gana o las 'Orejonas' que levanta es injusto. Si fuera así, fracasarían demasiados técnicos. Pero Guardiola llegó al Etihad en 2016 y la ganó en 2018; Klopp, que tardó algo más, lo consiguió en 2020, justo cinco años después de su aterrizaje en Anfield.

Fichajes de primer nivel

La confianza del Arsenal en Arteta ha sido -y sigue siendo- total. Y no es para menos: es un entrenador magnífico. Por eso, Andrea Berta le ha concedido su gran deseo: Martín Zubimendi para el centro del campo. Y ha peleado con media Europa para fichar a un nueve de garantías: Viktor Gyökeres, un killer de un nivel que el técnico español nunca había tenido. Entre ambos, 140 ‘kilos’.

Gyökeres es el '9' del Arsenal / Arsenal

Por si fuera poco, el club también ha apostado ciegamente por su criterio y se ha dejado casi 60 millones en Noni Madueke, futbolista del Chelsea al que la afición no recibió especialmente bien. Arteta consideró que su equipo necesitaba velocidad, ímpetu, desborde y capacidad para atacar la portería rival. Y el Arsenal no hizo otra cosa que ir a por él.

Madueke, con la camiseta del Arsenal / Arsenal

Además, Berta ha rematado el trabajo con fichajes estratégicos para garantizar que, pase lo que pase durante el curso, Arteta disponga de piezas de primer nivel para confeccionar sus onces. Kepa Arrizabalaga da profundidad a una portería que será para David Raya; Cristhian Mosquera apuntala una zaga liderada por Gabriel y Saliba; y Christian Nørgaard eleva aún más el nivel de un centro del campo ya de por sí top.

Christian Mosquera fichó por el Arsenal de Arteta / Arsenal

Quién sabe si aún puede caer alguna sorpresa más. Lo que está claro es que Arteta ya cuenta con los jugadores idóneos para revivir una sensación dormida en el Emirates: la de levantar la ansiada Premier League. Ya han pasado más de 20 años.