El Corinthians se olvida de Philippe Coutinho

El director de fútbol del Timao asegura que el Aston Villa no piensa ceder al exblaugrana a ningún club brasileño El Corinthians aún optaba en poder contar con la cesión de Coutinho para empezar a disputar la Libertadores en abril

El sueño del Corinthians de poder contar con Phlippe Coutinho se ha esfumado. El director deportivo del club más popular de Sao Paulo, Roberto de Andrade, ha confirmado que el Aston Villa no está dispuesto a desprenderse del exfutbolista del Barça en lo que resta de temporada.

"Coutinho ya no nos interesa. No hay nada que podamos hacer porque el futbolista no vendrá al fútbol brasileño. Su club no quiere liberarlo", expuso el dirigente del 'Timao' en comparecencia pública.

El Corinthians estaba muy interesado en poder contar con Coutinho pensando en el debut de la fase regular de la Copa LIbertadores 2023 que tendrá lugar en abril. El 'Timao', que busca refuerzos de calidad, estaba dispuesto a esperar hasta el último minuto teniendo en cuenta que el mercado de fichajes en Brasil está abierto.La operación era más que complicada porque los paulistas no estaban dispuestos a pagar por la sesión y, además, una parte importante de la ficha del exblaugrana tendría que ir a cargo del Aston Villa.

OTRA TEMPORADA PARA OLVIDAR

Philippe está teniendo una temporada muy irregular. No entró en los planes de Tite para el Mundial (aunque una lesión muscular le hubiera impedido entrar en la convocatoria para Qatar) y la salida de Steven Gerrard del banquillo de los villones (que era su principal valedor) le perjudicó. Unai Emery, aunque habla en público las mil maravillas sobre el centrocampista carioca, está contando poco con el jugador.

Este fin de semana, Coutinho, por fin, marcó su primer gol de la temporada en la derrota 2-4 contra el Arsenal Mikel Arteta, en su 22º partido de esta campaña.

El brasileño cumplió en enero un año en Villa Park, donde, primero llegó como cedido del Barça y después fue adquirido por 20 millones de euros. El club blaugrana, sin embargo, se reservó el 50% de la plusvalía de una futura venta del futbolista, que en junio llegará a los 31 años.