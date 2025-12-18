La Copa África destroza al United: ¡Pierde a tres titulares y habrá denuncia ante la FIFA!

El Manchester United sigue atrapado en su dinámica de caos e inestabilidad. Es cierto que, en este arranque de temporada, ha mejorado los resultados y esta vez sí ve de cerca los puestos europeos. Sin embargo, cada vez que parece tenerlos al alcance, tropieza. Algo que volvió a suceder ayer en el cierre de la decimoquinta jornada, con un empate a 4 ante el Bournemouth.

Esta fecha marcaba también el adiós de todas las estrellas africanas que viajarán a Marruecos para disputar la Copa África, cuya final está prevista para el 18 de enero. Eso significa que los jugadores de las dos selecciones finalistas se perderán hasta siete jornadas de Premier. El United es, sin duda, uno de los equipos más afectados, y además con jugadores importantes: Noussair Mazraoui (Marruecos), Amad Diallo (Costa de Marfil) y Bryan Mbeumo (Camerún).

Unas bajas que pesan más que en el resto del 'Big Six'. El City pierde a Marmoush y Aït Nouri; el Tottenham, a Bissouma y Sarr; el Liverpool, a su estrella Salah; mientras que Arsenal y Chelsea no pierden a ninguna pieza. Exceptuando al Liverpool, ningún otro grande se queda sin un titular indiscutible.

En el corto plazo, Amorim también deberá suplir la ausencia de Casemiro, que vio la quinta amarilla y se perderá el duelo ante el Aston Villa. El técnico portugués tendrá que reinventar un once muy agitado para frenar a un rival que suma 10 victorias en sus últimos 11 partidos.

Una defensa en horas bajas

El relevo de Mazraoui parece el más claro: Leny Yoro pasará a ocupar el puesto de central por el costado derecho, una posición que ya ha ido alternando con el marroquí. El ex del Lille fue titular ayer junto a Ayden Heaven y Luke Shaw, completando una defensa en horas bajas por las lesiones de De Ligt y Maguire, mientras que Lisandro Martínez va cogiendo ritmo poco a poco tras muchos meses sin pisar el césped.

Mazraoui durante el partido ante el Crystal Palace / Dave Shopland / AP

Todavía no hay una fecha concreta para el regreso del holandés, así que el canterano del United seguirá ocupando esa posición provisionalmente. Las exhibiciones de Lammens no opacan el hecho que la defensa sea la línea más debilitada del equipo, con 26 goles encajados, el sexto peor registro de la Premier League.

El United denuncia a Marruecos

Según han informado medios británicos este miércoles, el Manchester United ha presentado un recurso ante la FIFA, después de que la Federación de Marruecos se negara a permitir que Mazroui jugara con su club el encuentro frente al Bournemouth (4-4) de este lunes, horas después de quedar liberado para disputar la Copa África.

Dalot y Dorgu apuntan a las bandas

Cubrir el carril derecho de Amad Diallo será lo más complejo. El marfileño ha sido una de las notas positivas de la temporada, adaptándose perfectamente a esa posición y convirtiéndose en una de las principales vías de peligro de los 'red devils'.

La mejora de Diogo Dalot llevó a Amorim a desplazarlo al lateral izquierdo, aprovechando su polivalencia y motivado por el flojo rendimiento de Dorgu. Con la marcha de Diallo, Dalot volverá a su banda natural, donde se siente más cómodo, y Dorgu recuperará la titularidad en la izquierda, aunque Luke Shaw también podría ocupar ese puesto.

Amad Diallo ceelbra su gol ante el Bournemouth / Associated Press/LaPresse / LAP

El momento de Cunha

La baja más sensible es la de Bryan Mbeumo. El camerunés es el jugador con más minutos tras Bruno Fernandes y, además, el máximo goleador del equipo, con siete tantos. Su ausencia se hará notar en la capacidad de creación ofensiva, aunque el United tiene recambios de nivel.

Matheus Cunha parte como el principal candidato para cubrir el rol de '10', junto a un Mason Mount que atraviesa su mejor momento desde que llegó a Old Trafford. El brasileño, tras superar su lesión, suma ya una asistencia ante los Wolves y un gol ante el Bournemouth. Ahora, tendrá la oportunidad de dar el paso definitivo para demostrar su valía.

Mbeumo durante el partido ante el West Ham / Dave Shopland / AP

Sesko y Zirkzee se disputarán la punta de ataque

Esto también abre una vacante en la delantera, donde ayer volvió a actuar Cunha ante la falta de arietes disponibles. Tanto Benjamin Sesko como Joshua Zirkzee tendrán más minutos a partir de ahora. El gigante esloveno parte como titular a priori y buscará reivindicarse tras cuatro partidos de baja por una lesión en la rodilla. Zirkzee, por su parte, apenas acumula 350 minutos esta temporada, por lo que también se le abre una ventana de oportunidades para demostrar su potencial.

Varios medios apuntan a que Amorim adaptará su sistema de juego, pasando del 3-4-2-1 al clásico 4-3-3. De momento, el técnico portugués no se ha pronunciado al respecto, pero ya advirtió que "se aproximan cambios": "Creo que tenemos que trabajar en la variabilidad de nuestra forma de jugar, especialmente en la construcción del juego. Creo que tengo que encontrar diferentes formas de sacar todo el jugo del equipo, de la plantilla. Solo estoy tratando de encontrar soluciones para ganar más partidos".

Amorim destacó a sus dos bajas más sensibles: "Amad y Mbeumo se irán ahora a la Copa Africana de Naciones... Intentaremos encontrar una solución con los jugadores que tenemos. Estamos preparados para afrontarlo. Intentaremos encontrar la manera de marcar goles de otra forma".

"Tenemos que adaptar un poco la forma en que vamos a jugar los partidos, y esta es una buena oportunidad para hacerlo, porque no podemos pensar que vamos a jugar de la misma manera sin Amad, Bryan y Nous (Mazraoui), pero especialmente sin Amad y Bryan, debido a sus características. Eso es realmente difícil de conseguir. Los dos tienen más o menos las mismas características, y los vamos a perder durante algunos partidos. Pero es una buena oportunidad para intentar jugar de otra manera", concluyó.