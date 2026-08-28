¡Contundente Xabi Alonso! Acuerdo cerrado de 140 millones por Enzo Fernández: "La decisión la tomé yo"

Enzo Fernández será en las próximas horas jugador del Manchester City de Enzo Maresca. En un mercado de fichajes muy movido, el equipo 'sky blue' ha dado salida a centrocampistas como Rodri Hernández, Nico González y Tijjani Reijnders. Para sustituirlos, ha fichado a Elliot Anderson (135 millones), Ayyoub Bouaddi (95 millones) y ha cerrado ahora la incorporación de Enzo por otros 140 millones de euros.

Según apunta 'TyC Sports' el Chelsea y el City han llegado a un acuerdo por el internacional argentino y se unirá al conjunto 'cityzen' hasta 2032, con una opción de una temporada opcional.

Enzo, de hecho, ya no formaba parte de los planes de Xabi Alonso en el Chelsea estas últimas semanas. El técnico español dejó fuera de la convocatoria al centrocampista para el partido de este jueves en la Carabao Cup ante el Luton Town (victoria de los 'blues' por 2 a 0) y justificó tras el partido en rueda de prensa su decisión.

“Fue una decisión mía del miércoles por la tarde, compartida con el club. Enzo es un buen profesional. Está entrenando bien y no tengo nada que decir sobre eso. Fue una decisión que tomé yo. Ya veremos qué pasa el domingo ante el Brighton”, dijo Xabi.

"Ha sido simplemente por el partido de hoy. Tenemos otros jugadores que necesitan minutos", añadió el tolosarra. "Simplemente son decisiones que tenemos que tomar pensando en el partido que jugábamos esta noche. Veremos el domingo".

Enzo fue pitado y abucheado esta pasada semana en Stamford Bridge por su propia afición por sus acciones durante el Mundial, especialmente en las semifinales ante Inglaterra donde enseñó una pancarta que afirmaba que las Islas Malvinas eran argentinas.

Noticias relacionadas

Después de toda la tensión, parece que Enzo, actual capitán del Chelsea, se podría reencontrar con Maresca en Manchester. Ambos compartieron vestuario en Londres